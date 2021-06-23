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Haberler Galeri Can Bonomo’nun oğlu Roman’la paylaşımı ilgi odağı oldu: Güzel oğlum denizle tanıştı

Can Bonomo’nun oğlu Roman’la paylaşımı ilgi odağı oldu: Güzel oğlum denizle tanıştı

2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ve Öykü Karayel, iki ay önce oğulları Roman'ı kucağına aldı. Ege koylarında tatil yapan çiftten yeni fotoğraf geldi. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda oğlunun kendisine benzediğini söyleyen Bonomo'nun Roman ile paylaşımı ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 10:24
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Can Bonomo’nun oğlu Roman’la paylaşımı ilgi odağı oldu: Güzel oğlum denizle tanıştı

2018'de nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Ege koylarında tatil yapan ünlü çift, önceki gün çocuklarını ilk kez denizle tanıştırdı.

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Can Bonomo’nun oğlu Roman’la paylaşımı ilgi odağı oldu: Güzel oğlum denizle tanıştı

Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

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Can Bonomo’nun oğlu Roman’la paylaşımı ilgi odağı oldu: Güzel oğlum denizle tanıştı

'ROMAN DENİZLE TANIŞTI'

Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, oğlunu denizle tanıştırdı. Ünlü şarkıcı, eşinin de yer aldığı bu fotoğrafı, "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düştü.

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Can Bonomo’nun oğlu Roman’la paylaşımı ilgi odağı oldu: Güzel oğlum denizle tanıştı

"BANA BENZİYOR"

34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.

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Can Bonomo’nun oğlu Roman’la paylaşımı ilgi odağı oldu: Güzel oğlum denizle tanıştı

Can Bonomo ve Öykü Karayel'in oğlu Roman'ın gündeme gelmesinin ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte ünlüler ve çocukları…