23 Haziran 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Can Bonomo’nun oğlu Roman’la paylaşımı ilgi odağı oldu: Güzel oğlum denizle tanıştı
2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ve Öykü Karayel, iki ay önce oğulları Roman'ı kucağına aldı. Ege koylarında tatil yapan çiftten yeni fotoğraf geldi. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda oğlunun kendisine benzediğini söyleyen Bonomo'nun Roman ile paylaşımı ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 10:24
- 1
- 76
- 2
- 76
- 3
- 76
- 4
- 76
- 5
- 76