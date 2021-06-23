23 Haziran 2021, Çarşamba
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Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Berrak Tüzünataç’ın ardından gönlünü Gülcan Arslan’a kaptırdı
Kısa bir süre önce Berraz Tüzünataç'la birliktelik yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü oyuncu Gülcan Arslan'a kaptıran Kaygılaroğlu, sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Birlikte Fethiye tatiline çıkan çift, gözlerden uzakta tatil yapsa da kameralar tarafından yakınlaşırken görüntülendi.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:22
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