Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Berrak Tüzünataç’ın ardından gönlünü Gülcan Arslan’a kaptırdı

TATİLDE YAKALANDILAR

Bu tatilde Uraz Kaygılaroğlu'nun kendisi gibi oyuncu Gülcan Arslan ile yakınlaştığı görüldü. Yeni sevgilisi ile görüntü vermekten kaçınan ünlü oyuncu bu kez tatilde gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Yeni aşıkların oldukça mutlu olduğu da görüldü.

