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Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Berrak Tüzünataç’ın ardından gönlünü Gülcan Arslan’a kaptırdı

Kısa bir süre önce Berraz Tüzünataç'la birliktelik yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü oyuncu Gülcan Arslan'a kaptıran Kaygılaroğlu, sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Birlikte Fethiye tatiline çıkan çift, gözlerden uzakta tatil yapsa da kameralar tarafından yakınlaşırken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:22
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Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Berrak Tüzünataç’ın ardından gönlünü Gülcan Arslan’a kaptırdı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bir süredir birlikte olduğu Berrak Tüzünataç'tan geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Kaygılaroğlu, bu ayrılığın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Berrak Tüzünataç’ın ardından gönlünü Gülcan Arslan’a kaptırdı

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Demet Evgar ve Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Fethiye'de tatil yaparken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkıyla da görüntü verdi.

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Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Berrak Tüzünataç’ın ardından gönlünü Gülcan Arslan’a kaptırdı

TATİLDE YAKALANDILAR

Bu tatilde Uraz Kaygılaroğlu'nun kendisi gibi oyuncu Gülcan Arslan ile yakınlaştığı görüldü. Yeni sevgilisi ile görüntü vermekten kaçınan ünlü oyuncu bu kez tatilde gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Yeni aşıkların oldukça mutlu olduğu da görüldü.

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Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Berrak Tüzünataç’ın ardından gönlünü Gülcan Arslan’a kaptırdı

5 YILLIK İLİŞKİSİNİ SONLANDIRDI

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 5 yıldır aşk yaşadığı yapımcı Metin Anter'den geçtiğimiz yıl sessiz sedasız ayrılmıştı. Kaygılaroğlu ise geçtiğimiz ay Berrak Tüzünataç'dan ayrıldı.

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Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni sevgilisi ortaya çıktı! Berrak Tüzünataç’ın ardından gönlünü Gülcan Arslan’a kaptırdı