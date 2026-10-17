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Fatoş Seğmen'in hayatını sarsan iki kayıp: Önce eşi, şimdi kızı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2004 Türkiye İkinci Güzeli Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Geçtiğimiz yıl eşini de kaybeden Seğmen, kısa süre içinde yaşadığı ikinci büyük kayıpla sarsıldı.

Fatoş Seğmen'in hayatını sarsan iki kayıp: Önce eşi, şimdi kızı 1

2004 Miss Turkey ikincisi Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefat haberiyle büyük bir acı yaşadı. 44 yaşındaki Seğmen, kızının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Fatoş Seğmen'in hayatını sarsan iki kayıp: Önce eşi, şimdi kızı 2

GEÇEN YIL EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Seğmen, kızının vefat haberini duyurduğu paylaşımında ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Fatoş Seğmen'in eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetmişti...

Fatoş Seğmen'in hayatını sarsan iki kayıp: Önce eşi, şimdi kızı 3

ANNEDEN KIZINA YÜREK YAKAN VEDA

Kızının vefatının ardından derin üzüntüsünü dile getiren Fatoş Seğmen, anneliğin kendisi için taşıdığı anlamı anlatan bir mesaj yayımladı. Kızına sevgisini ifade eden Seğmen, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekanın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim"

Fatoş Seğmen'in hayatını sarsan iki kayıp: Önce eşi, şimdi kızı 4

Fatoş Seğmen, kızının vefatının ardından cenaze bilgilerini içeren ilanı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Fatoş Seğmen'in hayatını sarsan iki kayıp: Önce eşi, şimdi kızı 5

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Alya Erdoğan'ın cenazesinin, 17 Ekim Cumartesi günü İzmir Narlıdere Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Narlıdere Yukarı Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Fatoş Seğmen'in hayatını sarsan iki kayıp: Önce eşi, şimdi kızı 6

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

31 Mayıs 1982'de İzmir'de dünyaya gelen Fatoş Seğmen, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Modellik kariyeriyle tanınmaya başlayan Seğmen, 2004 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci oldu. Aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Daha sonra televizyon dünyasına adım atan Seğmen, sunuculuk kariyerinin yanı sıra Ah Polis Olsam, Kuş Dili, Gemilerde Talim Var ve Yalancı Romantik gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca Sinan Çetin'in yönettiği Kağıt filminde de izleyici karşısına çıktı.

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