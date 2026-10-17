ANNEDEN KIZINA YÜREK YAKAN VEDA

Kızının vefatının ardından derin üzüntüsünü dile getiren Fatoş Seğmen, anneliğin kendisi için taşıdığı anlamı anlatan bir mesaj yayımladı. Kızına sevgisini ifade eden Seğmen, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekanın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim"