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Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özlem Ada Şahin, doğum sonrası 6 günde 7 kilo verdiğini açıkladı. Üçüncü hamilelikteki beslenme düzenini anlatan Şahin'in ardından ünlülerin kilo verme hikâyeleri de gündeme geldi.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 1

2016 yılında nikâh masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in mutluluğu, üçüncü kızları Mihre'nin dünyaya gelmesiyle daha da arttı.

Arya ve Zeynep Mira'nın ardından üçüncü kez anne olan Özlem Ada Şahin, doğum sonrası aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 2

KİLOLAR GİTTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özlem Ada Şahin, hamileliği boyunca 8 kilo aldığını açıkladı. Doğum sonrası hızla kilo verdiğini belirten Şahin, bu süreci takipçileriyle paylaştı.

Şahin, "Doğum sonrası 6 günde 7 kilo verdim. Arya'da 22, Zeynep'te 9 kilo almıştım." dedi.

"MASTER SEVİYESİNE GELDİM"

Beslenme düzeninden de bahseden Özlem Ada Şahin, "Şu anda günde 2 öğün besleniyorum. Gece yemek yok. 3. hamilelikte master seviyesine geldim." ifadelerini kullandı.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 3

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in üçüncü kızları Mihre'yi kucaklamasının ardından ünlü isimlerin kilo verme hikâyeleri de yeniden gündeme geldi.

Peki ünlüler nasıl kilo verdi? İşte dikkat çeken değişimler ve zayıflama süreçleri…

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 4

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sadakatsiz dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun son hali takipçilerini şaşırtırken, nasıl kilo verdiği ve bu süreçte neler yaptığı merak konusu oldu.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 5

IŞIN KARACA 130 KİLODAN 59 KİLOYA DÜŞTÜ

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllardır müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Işın Karaca da verdiği kilolarla gündeme gelen ünlüler arasında yer aldı.

52 yaşındaki sanatçı, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlayan Karaca, fit görünümüyle de dikkat çekti.

130 kilodan 59 kiloya kadar düştüğünü belirten Karaca, katıldığı bir programda kilo verme sürecini anlattı.

ZAYIFLAMA SIRRINI ANLATTI

Karaca, eşi Can ile birlikte doktor kontrolünde aralıklı oruç uyguladıklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30-18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum" dedi.

Karaca ayrıca sigarayı bıraktığını ve yaşam tarzında değişiklikler yaptığını belirtti.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 6

ZARA 20 KİLO VERDİ

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Zara, yaklaşık 20 kilo verdi.

Kilo verme sürecini anlatan Zara, beslenme düzenine dikkat ettiğini ve ev yemeklerini tercih ettiğini söyledi.

1 ÖĞÜN BESLENİYOR

Zara, "Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sahne sonrasında yemek konusunda da kendisini sınırladığını belirten sanatçı, "Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum" dedi.

Zara, yaş ilerledikçe metabolizmasının yavaşladığını fark ettiğini ve günlük kalori tüketimini azalttığını da ifade etti.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 7

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

Ünlü komedyen Ata Demirer de verdiği kilolarla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yaklaşık 30 kilo veren Demirer, hakkında çıkan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını yalanladı. Ünlü komedyen, kilo verme sürecinde beslenme düzenini değiştirdiğini söyledi.

ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?

Demirer, işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu belirterek beslenme tercihlerini şöyle anlattı:

"İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin! Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz."

Ünlü komedyen, düzenli spor yaptığını da belirterek günlük rutininden bahsetti.

"22.30'da yatıp 05.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum" diyen Demirer, haftada üç gün Boğaz'da kürek çektiğini söyledi.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 8

PELİN ÖZTEKİN 93 KİLO VERDİ

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Pelin Öztekin, yıllar içinde verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşadı.

Bir dönem 156 kiloya kadar çıkan Öztekin, geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 4 yıl içinde 93 kilo verdi.

Verdiği kiloların ardından büyük bir değişim yaşayan oyuncu, yeni görünümüyle uzun süre gündemde kaldı.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 9

FERAH ZEYDAN 70 KİLO VERDİ

X Factor Star Işığı yarışmasıyla tanınan şarkıcı Ferah Zeydan da geçirdiği değişimle dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Sinan Akçıl ile yaptığı "Biri Bana Gelsin" ve "Şarttır" düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Zeydan, mide küçültme ameliyatının ardından 70 kilo verdi.

85 kiloya kadar düşen şarkıcının son hali, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Özlem Ada Şahin'in doğum sonrası kilo verme süreci: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi 10

ESİN GÜNDOĞDU'NUN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Avrupa Yakası ve Vermem Seni Eller gibi yapımlarda rol alan oyuncu Esin Gündoğdu da verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen Gündoğdu, mide küçültme ameliyatı ve uyguladığı diyetin ardından 72 kilo verdi.

Ünlü oyuncunun geçirdiği büyük değişim, hayranlarını da şaşırttı.

Haberde yer verilen kilo verme, beslenme ve aralıklı oruç deneyimleri, ilgili kişilerin kendi açıklamalarına dayanmaktadır. Bu bilgiler kişisel deneyim niteliğindedir; tıbbi tavsiye, tedavi yöntemi veya herkes için geçerli bir zayıflama yöntemi olarak değerlendirilmemelidir.

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