Arya ve Zeynep Mira'nın ardından üçüncü kez anne olan Özlem Ada Şahin, doğum sonrası aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

2016 yılında nikâh masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in mutluluğu, üçüncü kızları Mihre'nin dünyaya gelmesiyle daha da arttı.

Beslenme düzeninden de bahseden Özlem Ada Şahin, "Şu anda günde 2 öğün besleniyorum. Gece yemek yok. 3. hamilelikte master seviyesine geldim." ifadelerini kullandı.

Peki ünlüler nasıl kilo verdi? İşte dikkat çeken değişimler ve zayıflama süreçleri…

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in üçüncü kızları Mihre'yi kucaklamasının ardından ünlü isimlerin kilo verme hikâyeleri de yeniden gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun son hali takipçilerini şaşırtırken, nasıl kilo verdiği ve bu süreçte neler yaptığı merak konusu oldu.

IŞIN KARACA 130 KİLODAN 59 KİLOYA DÜŞTÜ

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllardır müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Işın Karaca da verdiği kilolarla gündeme gelen ünlüler arasında yer aldı.

52 yaşındaki sanatçı, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlayan Karaca, fit görünümüyle de dikkat çekti.

130 kilodan 59 kiloya kadar düştüğünü belirten Karaca, katıldığı bir programda kilo verme sürecini anlattı.

ZAYIFLAMA SIRRINI ANLATTI

Karaca, eşi Can ile birlikte doktor kontrolünde aralıklı oruç uyguladıklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30-18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum" dedi.

Karaca ayrıca sigarayı bıraktığını ve yaşam tarzında değişiklikler yaptığını belirtti.