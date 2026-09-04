İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü

Tatlıses, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Kuruş yok. Bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım. Saçarım, dağıtırım, kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım, farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" ifadelerini kullanmıştı.