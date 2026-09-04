-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk müziğinin İmparatoru İbrahim Tatlıses, Çeşme'de görüntülendi. Ünlü sanatçının son hali sosyal medyada gündem olurken, özellikle verdiği kilolar dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü 1

Türk müziğinin İmparatoru İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından son haliyle gündem oldu.

İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü 2

Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen sanatçının operasyonu başarılı geçmişti.

Tedavisinin ardından 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde taburcu edilen Tatlıses, daha önce de safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir süre hastanede tedavi görmüştü.

İbrahim Tatlısesten iddialar sonrası açıklama İBRAHİM TATLISES'TEN İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA
İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü 3

SON HALİ HAYRANLARINI ÜZDÜ

Usta sanatçı, geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir hastanede fizik tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yaz tatilini Çeşme'de geçiren İbrahim Tatlıses, bir kafede vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Ünlü sanatçının zayıfladığı ve buna bağlı olarak yüz hatlarının daha belirgin hale geldiği görüldü.

İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü 4

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Tatlıses'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları da sanatçının son durumunu merak etti. Ünlü türkücüden görüntüleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü 5

"VASİYETİMİ DEVLETE BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ

Öte yandan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce vasiyetiyle de gündeme gelmişti. Tatlıses, mirasının tamamını devlete bırakacağını açıklayarak dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Tatlıses hastanede yalnız kaldı! Oğlundan sert sözler TATLISES HASTANEDE YALNIZ KALDI! OĞLUNDAN SERT SÖZLER
İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü 6

Tatlıses, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mirasımın hepsini devlete bırakacağım. Kuruş yok. Bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım. Saçarım, dağıtırım, kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım, farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü 7

Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında yöneltilen sorulara ise "Hayatımdan A harfini bile sildim" diyerek yanıt vermişti.

İbrahim Tatlıses'in Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada adlarında yedi çocuğu bulunuyor.

Özlem Ada Şahin'den hızlı değişim!
Sonraki Galeri
Özlem Ada Şahin'den hızlı değişim!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin