İbrahim Tatlıses Çeşme'de görüntülendi! Son hali üzdü
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk müziğinin İmparatoru İbrahim Tatlıses, Çeşme'de görüntülendi. Ünlü sanatçının son hali sosyal medyada gündem olurken, özellikle verdiği kilolar dikkat çekti.
Türk müziğinin İmparatoru İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından son haliyle gündem oldu.
Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen sanatçının operasyonu başarılı geçmişti.
Tedavisinin ardından 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde taburcu edilen Tatlıses, daha önce de safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir süre hastanede tedavi görmüştü.
SON HALİ HAYRANLARINI ÜZDÜ
Usta sanatçı, geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir hastanede fizik tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yaz tatilini Çeşme'de geçiren İbrahim Tatlıses, bir kafede vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Ünlü sanatçının zayıfladığı ve buna bağlı olarak yüz hatlarının daha belirgin hale geldiği görüldü.
ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Tatlıses'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları da sanatçının son durumunu merak etti. Ünlü türkücüden görüntüleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
"VASİYETİMİ DEVLETE BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ
Öte yandan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce vasiyetiyle de gündeme gelmişti. Tatlıses, mirasının tamamını devlete bırakacağını açıklayarak dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.