Özlem Ada Şahin’in doğum sonrası değişimi: 8 kilo aldı, 6 günde 7 kilo verdi
Özlem Ada Şahin, doğum sonrası 6 günde 7 kilo verdiğini açıkladı. Üçüncü hamilelikteki beslenme düzenini anlatan Şahin'in ardından ünlülerin kilo verme hikâyeleri de gündeme geldi.
2016 yılında nikâh masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in mutluluğu, üçüncü kızları Mihre'nin dünyaya gelmesiyle daha da arttı.
Arya ve Zeynep Mira'nın ardından üçüncü kez anne olan Özlem Ada Şahin, doğum sonrası aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
KİLOLAR GİTTİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özlem Ada Şahin, hamileliği boyunca 8 kilo aldığını açıkladı. Doğum sonrası hızla kilo verdiğini belirten Şahin, bu süreci takipçileriyle paylaştı.
Şahin, "Doğum sonrası 6 günde 7 kilo verdim. Arya'da 22, Zeynep'te 9 kilo almıştım." dedi.
"MASTER SEVİYESİNE GELDİM"
Beslenme düzeninden de bahseden Özlem Ada Şahin, "Şu anda günde 2 öğün besleniyorum. Gece yemek yok. 3. hamilelikte master seviyesine geldim." ifadelerini kullandı.
Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in üçüncü kızları Mihre'yi kucaklamasının ardından ünlü isimlerin kilo verme hikâyeleri de yeniden gündeme geldi.
Peki ünlüler nasıl kilo verdi? İşte dikkat çeken değişimler ve zayıflama süreçleri…
GÖZDE SEDA ALTUNER'İN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Sadakatsiz dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun son hali takipçilerini şaşırtırken, nasıl kilo verdiği ve bu süreçte neler yaptığı merak konusu oldu.
IŞIN KARACA 130 KİLODAN 59 KİLOYA DÜŞTÜ
Güçlü sesi ve yorumuyla yıllardır müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Işın Karaca da verdiği kilolarla gündeme gelen ünlüler arasında yer aldı.
52 yaşındaki sanatçı, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlayan Karaca, fit görünümüyle de dikkat çekti.
130 kilodan 59 kiloya kadar düştüğünü belirten Karaca, katıldığı bir programda kilo verme sürecini anlattı.
ZAYIFLAMA SIRRINI ANLATTI
Karaca, eşi Can ile birlikte doktor kontrolünde aralıklı oruç uyguladıklarını söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum. Maksimum 17.30-18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum" dedi.
Karaca ayrıca sigarayı bıraktığını ve yaşam tarzında değişiklikler yaptığını belirtti.