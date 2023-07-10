Özgü Namal eşinin kaybıyla ilgili ilk kez konuştu! “5 dakika içinde her şeyimi kaybettim”

Eşi Serdar Oral'ı 2020 yılında kaybeden Özgü Namal, iki çocuğuyla birlikte inzivaya çekilmişti. Şimdilerde ekrana geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu. Sahnede çılgınlar gibi eğlenen Namal, ardından eşinin ani ölümüne gönderme yaparak "5 dakika içinde her şeyimi kaybettim" dedi.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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