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Özgü Namal eşinin kaybıyla ilgili ilk kez konuştu! “5 dakika içinde her şeyimi kaybettim”

Eşi Serdar Oral'ı 2020 yılında kaybeden Özgü Namal, iki çocuğuyla birlikte inzivaya çekilmişti. Şimdilerde ekrana geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu. Sahnede çılgınlar gibi eğlenen Namal, ardından eşinin ani ölümüne gönderme yaparak "5 dakika içinde her şeyimi kaybettim" dedi.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:35
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Özgü Namal eşinin kaybıyla ilgili ilk kez konuştu! “5 dakika içinde her şeyimi kaybettim”

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu.

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Özgü Namal eşinin kaybıyla ilgili ilk kez konuştu! “5 dakika içinde her şeyimi kaybettim”

Gelen teklifleri elini tersiyle iten Namal 10 yıl sonra ekrana dönme kararı verdi.

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Özgü Namal eşinin kaybıyla ilgili ilk kez konuştu! “5 dakika içinde her şeyimi kaybettim”

Güzel oyuncu son olarak Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıktı. Çılgınlar gibi eğlenen Namal daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı.

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Özgü Namal eşinin kaybıyla ilgili ilk kez konuştu! “5 dakika içinde her şeyimi kaybettim”

"HAYATIM SONSUZA KADAR DEĞİŞTİ"

Özgü Namal konuşmasında eşinin ani kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.

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Özgü Namal eşinin kaybıyla ilgili ilk kez konuştu! “5 dakika içinde her şeyimi kaybettim”

Özgü Namal'ın gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ise geçtiğimiz aylarda ilk kez kameralara yakalanmıştı. İşte Özgü Namal ve Serdar Oral'ın çocukları...