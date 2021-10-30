30 Ekim 2021, Cumartesi
Özgür Ozan’dan yıllar sonra 'Selami' itirafı: Çok korktum
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa konuk oldu. Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Selami karakteriyle ekrana damgasını vuran Ozan, fenomen olan karakter hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.
Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:57
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