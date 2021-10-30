Özgür Ozan’dan yıllar sonra ’Selami’ itirafı: Çok korktum

Ozan, "Selami karakterinden sonra çok korktum. 'Selami' kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, 'Hüsnü Çoban' işinde çok başarılı bir polis komiseri. 'İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?' diye ben çok endişelenmiştim. 'Selami komiserim' diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban'ı yaratmaya, seneler sonra da insanları da inandırmaya devam ettik" dedi.

