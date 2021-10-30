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Özgür Ozan’dan yıllar sonra 'Selami' itirafı: Çok korktum

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa konuk oldu. Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Selami karakteriyle ekrana damgasını vuran Ozan, fenomen olan karakter hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:57
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Özgür Ozan’dan yıllar sonra ’Selami’ itirafı: Çok korktum

Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Özgür Ozan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Selami karakteriyle fenomen haline gelen Ozan, rolü hakkında konuştu.

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Özgür Ozan’dan yıllar sonra ’Selami’ itirafı: Çok korktum

Konservatuara başlamadan önce basketbol oynayan ve basketbolda profesyonel olma yolunda ilerleyen Özgür Ozan, şu an spor olarak basketbol oynadığını ve ileride basketbol koçu rolü gelirse seve seve oynayacağını söyledi.

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Özgür Ozan’dan yıllar sonra ’Selami’ itirafı: Çok korktum

Genelde aile dizilerinde ve uzun soluklu işlerde yer aldığını ifade eden 55 yaşındaki oyuncu, "Ailelerin kabul edebileceği, insanların hoş karşılayabileceği rollerde oynadım. Sivri uçlardaki roller değil de herkesin evine konuk olabilecek, komşusunda görebileceği tiplerdi. Nedense hep o rolleri tercih ettim" dedi.

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Özgür Ozan’dan yıllar sonra ’Selami’ itirafı: Çok korktum

"İNSANLARI BUNA NASIL İNANDIRACAĞIZ?"

Başarılı oyuncu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeniden başladığı dönem ile 'Arka Sokaklar'a başladığı dönemin aynı olmasından dolayı dizide yer almadığını söyledi.

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Özgür Ozan’dan yıllar sonra ’Selami’ itirafı: Çok korktum

Ozan, "Selami karakterinden sonra çok korktum. 'Selami' kılıbık diyebileceğiniz bir karakter, 'Hüsnü Çoban' işinde çok başarılı bir polis komiseri. 'İnsanlara nasıl inandıracağız bunu?' diye ben çok endişelenmiştim. 'Selami komiserim' diyenler vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban'ı yaratmaya, seneler sonra da insanları da inandırmaya devam ettik" dedi.