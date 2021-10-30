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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

Yargı ekrana damgasını vururken dizi oyuncuları da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Dizide Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, diziseverler tarafından en çok aranan isim oldu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ak'ın sevgilisi ise görenleri şaşırttı. İşte Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın Türkiye güzeli sevgilisi...

Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:23
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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle adından söz ettiren Mehmet Yılmaz Ak, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diziseverler tarafından yakın takibe alınan Ak'ın sevgilisi herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

İşte Mehmet Yılmaz Ak başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

PINAR DENİZ VE SEVGİLİSİ YİĞİT KİRAZCI

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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

PINAR DENİZ VE SEVGİLİSİ YİĞİT KİRAZCI

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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Türkiye güzeli çıktı!

METİN AKDÜLGER VE SEVGİLİSİ CANSU AKIN