Mustafa Keser'den AKM yorumu: ‘Açılmaz yıkılıyor' diyenlere kapak olsun

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetin 98'inci yaş gününde görkemli bir törenle hizmete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri yer aldı. AKM açılışına ilişkin görüşlerini paylaşan sanatçı Mustafa Keser Baştan Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayarak, "Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar" dedi.