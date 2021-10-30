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Mustafa Keser'den AKM yorumu: ‘Açılmaz yıkılıyor' diyenlere kapak olsun

Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetin 98'inci yaş gününde görkemli bir törenle hizmete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri yer aldı. AKM açılışına ilişkin görüşlerini paylaşan sanatçı Mustafa Keser Baştan Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayarak, "Burayla ilgili biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Yok açılamaz, yok yıkılıyor diyenlere kapak olsun, bu kadar" dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 17:16
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Mustafa Keser’den AKM yorumu: ‘Açılmaz yıkılıyor’ diyenlere kapak olsun

Yıllar önce tüm engellemelere rağmen yıkılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), daha modern bir bina ile yeniden hizmete açıldı.

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Mustafa Keser’den AKM yorumu: ‘Açılmaz yıkılıyor’ diyenlere kapak olsun

Herkesin merakla beklediği açılış töreni, dün Cumhuriyet'imizin 98. yılında '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında gerçekleşti.

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Mustafa Keser’den AKM yorumu: ‘Açılmaz yıkılıyor’ diyenlere kapak olsun

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

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Mustafa Keser’den AKM yorumu: ‘Açılmaz yıkılıyor’ diyenlere kapak olsun

Kültür, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri tören sonrası AKM açılışına ilişkin görüşlerini paylaştı. Bu isimlerde biri de sanatçı Mustafa Keser oldu.

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Mustafa Keser’den AKM yorumu: ‘Açılmaz yıkılıyor’ diyenlere kapak olsun

"ÇEŞİTLİ SPEKÜLASYONLAR YAPILDI"

Başkan Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya önem verdiğini vurgulayan Mustafa Keser, şu ifadelere yer verdi: