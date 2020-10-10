Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral’ın hayat hikayesi yürek burktu! 10 yıl önce…

2014 yılında hayatlarını birleştiren Özgü Namal ve Serdar Oral, iki çocuğuyla birlikte sakin bir hayatı tercih etmiş ve Muğla Köyceğiz'e yerleşmişti. Eşinin ani ölümüyle sarsılan Özgü Namal kendisini eve kapatırken acı haberi çocuklarına veremediği öğrenildi. Serdar Oral'ın hayat hikayesi ise yürek burktu.