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Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral’ın hayat hikayesi yürek burktu! 10 yıl önce…

2014 yılında hayatlarını birleştiren Özgü Namal ve Serdar Oral, iki çocuğuyla birlikte sakin bir hayatı tercih etmiş ve Muğla Köyceğiz'e yerleşmişti. Eşinin ani ölümüyle sarsılan Özgü Namal kendisini eve kapatırken acı haberi çocuklarına veremediği öğrenildi. Serdar Oral'ın hayat hikayesi ise yürek burktu.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 16:39
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Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral’ın hayat hikayesi yürek burktu! 10 yıl önce…

Kariyerinin zirvesindeyken ani bir kararla Köyceğiz'e yerleşen ve geçen yaz başı çocuklarının eğitimi için İstanbul'a dönen Özgü Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkıldı.

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Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral’ın hayat hikayesi yürek burktu! 10 yıl önce…

Banyodan çıkan Özgü Namal'ın evde kalp krizi geçiren hayat arkadaşının yerde cansız bedeniyle karşılaştığı ve büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

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Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral’ın hayat hikayesi yürek burktu! 10 yıl önce…

'Magazin Hattı' programının haberine göre; Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirdi ve kalbi durdu. Yapılan müdahalenin ardından hayata dönen Oral, çalıştığı şirketten ayrıldı.

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Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral’ın hayat hikayesi yürek burktu! 10 yıl önce…

Yeni bir hayata başlayan Oral, yoga ve nefes terapisi üzerine yoğunlaşıp eğitimler aldı. Sade bir hayat benimseyen Serdar Oral, Muğla'ya yerleşti.

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Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral’ın hayat hikayesi yürek burktu! 10 yıl önce…

ÖZGÜ DE YAŞANTISINI DEĞİŞTİRDİ!

2013 yılında nefes terapisti Serdar Oral ile tanışan Özgü Namal kariyerinin zirvesinde sürpriz bir kararla ekranlara ara verdi ve Muğla'ya yerleşti. Stresten uzak bir hayat yaşayan ikili çiftliklerinde sade bir yaşan tarzını seçti.