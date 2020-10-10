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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, evliliğini sonlandırmasının ardından kendisine bambaşka bir hayat kurdu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Yıldız, hayatının 20 yılını usta sanatçıyla birlikte geçirdi. 2011 yılında nikah masasına oturmalarının ardından kızı Elif Ada'yı kucağına alan Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra Tatlıses ile olan evliliğini bitirdi. Ayrılığın ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 16:56
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İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!
İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşanan Yıldız, kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, artık kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!
İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!

EBRU GÜNDEŞ

Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan ve erken yaşta çalışmaya başlayan Ebru Gündeş, bir dönem konfeksiyon işçisi olarak çalıştı.

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İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!
İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!

CAN YAMAN

Oyunculuğu ve açıklamalarıyla son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Can Yaman, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde, üniversite eğimini ise Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden almıştır. Yaman aslen avukattır.

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İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!
İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!

KEREM BURSİN

Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

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İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!
İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Küçük yaşlarda itibaren tiyatro eğitimi alan Engin Altan Düzyatan, senarist ve oyuncu olarak görev aldı.