İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız kendisine bambaşka bir hayat kurdu!

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, evliliğini sonlandırmasının ardından kendisine bambaşka bir hayat kurdu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Yıldız, hayatının 20 yılını usta sanatçıyla birlikte geçirdi. 2011 yılında nikah masasına oturmalarının ardından kızı Elif Ada'yı kucağına alan Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra Tatlıses ile olan evliliğini bitirdi. Ayrılığın ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...