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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın ölümünün ardından ilk kez görüntülendi Özgü Namal eşi Serdar Oral’ın ölümünün ardından ilk kez görüntülendi
2014 yılında Serdar Oral ile evlenmesinin ardından oyunculuğa ara vererek Muğla'ya yerleşen Özgü Namal, eşinin kaybıyla sarsıldı. Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından kendisini evine kapatan 41 yaşındaki Özgü Namal, ilk kez görüntülendi. Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı kaybettikten sonra ilk kez çocuklarıyla Kavacık'ta ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:31
Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümünün ardından kendisini eve kapatmış ve çocuklarına acı durumu anlatamamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Namal, eşini kaybetmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Beykoz Kavacık'ta kameralara yakalanan oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal'ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.
Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.
Namal, "Nasılsınız?" sorusuna, "Hayırdır?" cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.
Yoga ve nefes terapisti olan Serdar Oral, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.