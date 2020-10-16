Ali Poyrazoğlu’ndan çok konuşulacak kavuk tepkisi: “Soytarılığa döndü..."

Ayrıca birkaç sene önce Karagöz'ün takkesi var ya 'Işkırlak' adında, o ödülü de da bana verdiler. Işkırlak'ta da şöyle bir gelenek var; ertesi sene hak eden birine devretmek zorundasın. Ben de Zihni Göktay'a verdim. Zihni kime verdi onu takip etmedim.

