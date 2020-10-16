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Ali Poyrazoğlu’ndan çok konuşulacak kavuk tepkisi: “Soytarılığa döndü..."
Tiyatronun ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıllarda kavuğu Ferhan Şensoy'dan almıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tiyatroya devam edemeyeceğini açıklayan Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine başlayan tartışmalara usta tiyatrocu Rasim Öztekin'de katıldı. Rasim Öztekin'in kavuğu Şevket Çoruh'a devretmesiyle ilgili sert konuşan Poyrazoğlu, "İş soytarılığa dönüştü. Bu kameralar azdırıyor insanları" dedi.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:14
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