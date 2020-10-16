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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı! Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı!
4 yıl önce nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızlarını kucağına almak için gün saymaya başladı. Hamile eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, kızı ve eşinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Yeni bir ev satın alan İmirzalıoğlu, 3 milyon lirayı gözden çıkardı.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:47
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 4 yıl önce Cunda adasında muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti.
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Evliliklerini bebekle taçlandıran çift, kızlarını kucağına almak için gün saymaya başladı.
Eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. Hamilelik hediyesi olarak daha önce eşine 150 bin TL'ye saat sipariş eden İmirzalıoğlu, bonkör çıktı.
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını sunan İmirzalıoğlu, eşine bu sefer Bodrum'dan villa satın aldı. Oyuncu Bodrum Torba'daki lüks villa için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Yüzme havuzu ve özel spor alanı gibi birçok lüks detayı bulunan evin tadilat işleri bittikten sonra ikili, salgın nedeniyle bir süre daha şehir hayatından uzak kalacak.