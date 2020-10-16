Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ve kızı için kesenin ağzını açtı!

4 yıl önce nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızlarını kucağına almak için gün saymaya başladı. Hamile eşinin üzerine titreyen Kenan İmirzalıoğlu, kızı ve eşinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Yeni bir ev satın alan İmirzalıoğlu, 3 milyon lirayı gözden çıkardı.