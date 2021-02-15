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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Özgü Kaya'ya saplantılı hayranından korkunç tehdit! Ölene kadar… Özgü Kaya'ya saplantılı hayranından korkunç tehdit! Ölene kadar…
Atv'nin "Kimse Bilmez" dizisinde rol alan Özgü Kaya, dizideki partneri Burak Serdar Şanal ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kaya'nın ilişkisini ardından bir sosyal medya kullanıcısından ölüm ve tecavüz tehditleri aldı. Bunun üzerine savcılığa koşan oyuncu, üç farklı sosyal medya hesabı üzerinden kendisini tehdit eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.02.2021 11:48
Oyuncu Özgü Kaya, üç farklı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan kimliği belirsiz Instagram kullanıcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre Özgü Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şunları söyledi:
"bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. 'Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm', 'Ya benim kadınım olursun ya ölürsün', 'Sana evlenmek yasaktır', 'Senden çocuk yapacağım', 'Ölene kadar benim kadınım olacaksın' şeklinde mesajlar yollamaktadır."
'BANA ZARAR VEREBİLİR'
"Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" diyen Kaya'nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.