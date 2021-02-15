Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan vuruluyor! Hızır Reis şimdi ne yapacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 182. bölüm fragmanı yayınlandı. Bahar ve Ceylan Çakırbeyli'nin kaçırılmasıyla büyük şok yaşayan Hızır Reis, gözünü kararttı. Eşini kurtarmak için Yaman Korkmaz'dan yardım alan Hızır Reis, bu uğurda Fuat'ı da öldürecek. Fuat'ın ölmesiyle yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye karşı harekete geçecek. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenini vuracak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...