CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni dizisi "Doğanın Kanunu" ile izleyici karşısına çıkan Özge Yağız, Alperen Duymaz ile olan uyumunun yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oldu. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımlarında "diğer yarım" diyerek tanıttığı kız kardeşi Ezgi Yağız ile olan şaşırtıcı benzerliği, takipçilerinin ilgisini çekti.

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı 1

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı, geçmişte yolları kesişen Yaman ile Doğa'nın yıllar sonra gerçekleşen sürpriz karşılaşmasıyla değişen hayatlarını konu alan "Doğanın Kanunu" dizisi, geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı 2

ABLASIYLA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Bu akşam tekrar bölümüyle yeniden ekranlara gelecek olan yapımda, 'Doğa' karakterine hayat veren Özge Yağız, sadece başarılı oyunculuk performansıyla değil, duru güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı 3

Sevilen oyuncunun özel hayatı da merak konusu oluyor. Yağız, bu kez, "diğer yarım" diyerek bahsettiği ablasıyla benzerliğiyle gündeme oturdu. Ünlü isim, daha önce paylaştığı kareye "En kıymetlim, iyi ki doğdun diğer yarım" notunu düşmüştü.

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı 4

"BİREBİR AYNISI"

O paylaşımı gören hayranları, kardeşlerin yüz hatlarının neredeyse birebir aynı olduğunu belirterek, "Aynısı!", "İkiz gibiler" ve "Güzellik genetikmiş" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı 5

İki kardeş arasındaki bu şaşırtıcı benzerlik, Yağız'ın takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı 6

Ezgi Yağız Aktürk, evli ve bir çocuk annesi olarak öne çıkıyor. Instagram hesabında ise 135 bin takipçi sayısı bulunuyor.

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı 7

DOĞANIN KANUNU DOĞA KİM?

Girdiği her işi batıran Doğa yeni projesi için Paris'e gitmeye hazırlanırken, babası Hulusi, kızına hayatın gerçeklerini öğretmek amacıyla onu yatırımcısı olduğu organik tarım çiftliğine gönderir. Çiftliğin yönetiminde ise artık bambaşka birine dönüşmüş olan Yaman vardır.

Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı 8

Doğa, geçmişte gururunu kırdığı bu adamı hatırlamazken, Yaman ise hayatını mahveden kadını bir anda karşısında bulur. Plazaların parıltılı dünyasında geçerli olan Doğa'nın Kanunları, bu topraklarda hükmünü yitirirken; artık emeğin, alın terinin ve intikam ateşiyle yanan Yaman'ın kuralları geçerli olacaktır.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin