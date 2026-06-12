Özge Yağız'ın "Diğer yarım" dediği ablası Ezgi ile benzerliği şaşırttı

Yeni dizisi "Doğanın Kanunu" ile izleyici karşısına çıkan Özge Yağız, Alperen Duymaz ile olan uyumunun yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oldu. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımlarında "diğer yarım" diyerek tanıttığı kız kardeşi Ezgi Yağız ile olan şaşırtıcı benzerliği, takipçilerinin ilgisini çekti.

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı, geçmişte yolları kesişen Yaman ile Doğa'nın yıllar sonra gerçekleşen sürpriz karşılaşmasıyla değişen hayatlarını konu alan "Doğanın Kanunu" dizisi, geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ABLASIYLA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU Bu akşam tekrar bölümüyle yeniden ekranlara gelecek olan yapımda, 'Doğa' karakterine hayat veren Özge Yağız, sadece başarılı oyunculuk performansıyla değil, duru güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Sevilen oyuncunun özel hayatı da merak konusu oluyor. Yağız, bu kez, "diğer yarım" diyerek bahsettiği ablasıyla benzerliğiyle gündeme oturdu. Ünlü isim, daha önce paylaştığı kareye "En kıymetlim, iyi ki doğdun diğer yarım" notunu düşmüştü.

"BİREBİR AYNISI" O paylaşımı gören hayranları, kardeşlerin yüz hatlarının neredeyse birebir aynı olduğunu belirterek, "Aynısı!", "İkiz gibiler" ve "Güzellik genetikmiş" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.