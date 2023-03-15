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Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Evcen ve Özçivit'in geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. İkinci kez anne olan güzel oyuncu oğlunu ilk kez takipçileriyle paylaştı. İşte Fahriye Evcen'in Kerem paylaşımı...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:55
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’i ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıklar aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’i ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Mutlu evliliklerini ilk çocukları Karan'la taçlandıran ünlü çift, geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’i ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarına Kerem adını verdi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’i ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

MİNİK OĞLUYLA İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün yeni doğan oğluyla ilk kez paylaşımda bulundu.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğlu Kerem’i ilk kez paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Oğlunun yüzünü göstermeyen Evcen'in paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.