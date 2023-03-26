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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi: Herkes için bu savaşı veriyorum!

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın örtbas edilmeye çalışıldığını ve davanın başında babasının suçlu gösterilmek istendiğini belirten Ulusoy, büyük bir hukuk mücadelesine girişti. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü model, "Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Benzer durumlar yaşayan herkes için bu savaşı veriyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 10:20
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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi: Herkes için bu savaşı veriyorum!

Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz aylarda trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un dava süreci sorulunca, "Uzun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Asla peşini bırakmayacağım. Babam öldürüldü. Üstüne bir de suçlu çıkarmaya çalıştılar. Sadece babam için değil, yaya yollarında karşıdan karşıya geçerken, bu tür durumlara maruz kalan herkes için bu savaşı veriyorum" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi: Herkes için bu savaşı veriyorum!

ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTILAR

Davanın başında babasının suçlu gösterilmek istendiğini hatırlatan Ulusoy, "Babam asli kusurlu, karşı taraf tali kusurlu görünüyordu. Bize haber vermeden, hiçbir şekilde araştırma yapmadan olayı örtbas etmeye çalıştılar.

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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi: Herkes için bu savaşı veriyorum!

Ben bunun karşısında durdum zaten. Şu an son duruşmada babamın yaya geçidinde ve kusursuz olduğu ispatlandı.

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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi: Herkes için bu savaşı veriyorum!

Hiçbir şey babamı geri getirmeyecek ama babam hukukçu bir albaydı. Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için" diye konuştu.

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Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi: Herkes için bu savaşı veriyorum!

EVLİLİĞİ ASKIYA ALDI

28 Ekim'de 40 yaşına basan Özge Ulusoy, yeni yaşını kutlamak için gittikleri Paris'te, sevgilisi Faruk Çolakoğlu'dan tek taş yüzükle evlilik teklifi almıştı.