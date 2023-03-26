Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi: Herkes için bu savaşı veriyorum!

Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz aylarda trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un dava süreci sorulunca, "Uzun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Asla peşini bırakmayacağım. Babam öldürüldü. Üstüne bir de suçlu çıkarmaya çalıştılar. Sadece babam için değil, yaya yollarında karşıdan karşıya geçerken, bu tür durumlara maruz kalan herkes için bu savaşı veriyorum" dedi.