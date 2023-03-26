26 Mart 2023, Pazar
Özge Ulusoy’un hukuk mücadelesi: Herkes için bu savaşı veriyorum!
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın örtbas edilmeye çalışıldığını ve davanın başında babasının suçlu gösterilmek istendiğini belirten Ulusoy, büyük bir hukuk mücadelesine girişti. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü model, "Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Benzer durumlar yaşayan herkes için bu savaşı veriyorum." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.03.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 10:20
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9