26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile izleyici karşısına çıkan Sevil Akı, 1999 Gölcük depremine İzmit'te yakalanmıştı. Depremde abisini ve 3 yaşındaki yeğenini kaybeden Akı yaşadığı acıyı anlattı. Kahramanmaraş depreminin kendisini o günlere götürdüğünü belirten oyuncu, "Bu tarifi mümkün olmayan derin bir acı. İçimde hiç sönmeyecek bir yangın vardı, sahne ve izleyici benim yaralarımı iyileştirdi" dedi. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sevilen ismi Sevil Akı'nın 1999 Gölcük depreminden hayatını tamamen değiştiren acı olaylar, yaşadığı büyük yıkım...

Giriş Tarihi: 26.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 10:01
  • 1
  • 11
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde canlandırdığı Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sevil Akı, 1999 Gölcük depreminde yaşadığı acıyı anlattı. Depreme ailesiyle birlikte İzmit'te yakalandıklarını belirten Akı, o süreçte yaşadıklarını "Hayatımın 45 saniyeden acıyla değişen dönemi" sözleriyle anlattı. İşte Sevil Akı'nın Sabah'tan Merve Yurtyapan'a yaptığı açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 40 günü aşkın süre geçti ama hepimiz hala ilk günkü gibi büyük bir üzüntü içindeyiz. Bu yaşananlar bazılarımızı da eski anılarına götürdü. O isimlerden biri de Sevil Akı... Ünlü oyuncu, 1999 Gölcük depreminden hayatını tamamen değiştirecek olaylar yaşadı. Ben de ünlü oyuncunun yaşadıklarını öğrenince onunla hüzünlü bir yolculuğa çıktım. "Hayatımın dönüm noktası 17 Ağustos 1999 depremidir" diyerek söze başladı Sevil Akı.

  • 3
  • 11
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi

Depremde 3 yaşındaki yeğenini ve 31 yaşındaki abisini kaybetmişti. "Hayatımın 45 saniyeden acıyla değişen dönemi" diyen Akı, tam 24 yıl öncesine dönüp yaşadıklarını şöyle anlattı: "Deprem günü İzmit'teydim. Depremde annem ve babamın evi çok hasar aldı ama annem, babam, ablam ve ben dışarı çıkmayı başardık. Abimin, canlarımızın evi ise yıkıldı. Deprem akşamı abimin evindeydik ablamla beraber... Yeğenim onlara gittiğimizde bizi bırakmaz, mutlaka onlarda kalırdık. O gece 'Siz eve gidin' dedi, inanamadık ve 'Gidelim' dedik.

  • 4
  • 11
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi

"ÇARESİZLİĞİ BİLİYORUM!"

Depremden iki saat önce bizi annemlerin evine bırakıp kendi evlerine döndüler. Onlar da kurtulabilirdi ya da ablamla abimin evinde olabilirdik ama o melekler bizi eve gönderdi. Hâlâ düşününce inanamıyorum bu kadersel çizgiye..."

  • 5
  • 11
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi

"KOYU BİR ÇARESİZLİK, TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN DERİN BİR ACI"

Öyle zor günler geçirmişti ki Sevil Akı, nefesi kesilerek, uzaklara dalarak anlatmaya devam etti yaşadıklarını... "Bu çok koyu bir çaresizlik, tarifi mümkün olamayan derin bir acı... Değil 24 yıl, 24 saat bile geçmemiş gibi üstünden. Hiçbir acı, hiçbir fotoğraf gitmiyor insanın yüreğinden, gözünden. Sadece zaman geçiyor ve bu acı ve derin iz bırakan fotoğraflarla yaşamaya alışıyor insan. Tahmin etmesi bile ürkütücü bu yalnızlıkla baş etmeye çalışıyor, üstünde enkazların tüm karanlığıyla!" diyor ünlü oyuncu.