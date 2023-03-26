26 Mart 2023, Pazar
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile izleyici karşısına çıkan Sevil Akı, 1999 Gölcük depremine İzmit'te yakalanmıştı. Depremde abisini ve 3 yaşındaki yeğenini kaybeden Akı yaşadığı acıyı anlattı. Kahramanmaraş depreminin kendisini o günlere götürdüğünü belirten oyuncu, "Bu tarifi mümkün olmayan derin bir acı. İçimde hiç sönmeyecek bir yangın vardı, sahne ve izleyici benim yaralarımı iyileştirdi" dedi. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sevilen ismi Sevil Akı'nın 1999 Gölcük depreminden hayatını tamamen değiştiren acı olaylar, yaşadığı büyük yıkım...
Giriş Tarihi: 26.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 10:01
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