Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Sevil Akı 1999 depremini nefesi kesilerek anlattı: Hayatımın acıyla değişen dönemi

"KOYU BİR ÇARESİZLİK, TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN DERİN BİR ACI"

Öyle zor günler geçirmişti ki Sevil Akı, nefesi kesilerek, uzaklara dalarak anlatmaya devam etti yaşadıklarını... "Bu çok koyu bir çaresizlik, tarifi mümkün olamayan derin bir acı... Değil 24 yıl, 24 saat bile geçmemiş gibi üstünden. Hiçbir acı, hiçbir fotoğraf gitmiyor insanın yüreğinden, gözünden. Sadece zaman geçiyor ve bu acı ve derin iz bırakan fotoğraflarla yaşamaya alışıyor insan. Tahmin etmesi bile ürkütücü bu yalnızlıkla baş etmeye çalışıyor, üstünde enkazların tüm karanlığıyla!" diyor ünlü oyuncu.