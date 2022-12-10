Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar"

"SİZİ VİCDANSIZLAR"

Instagram'dan açıklama yapan model, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisipisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik." dedi.