10 Aralık 2022, Cumartesi
Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar"
Özge Ulusoy'un Ankara'da yaşayan babası Haydar Ulusoy cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Babasını acısıyla sarsılan ünlü manken gelen eleştiriler sonra çılgına döndü. Babasının cenazesine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere ateş püsküren Ulusoy zehir zemberek bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 10.12.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 13:32
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