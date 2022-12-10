10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar"

Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! "Sizi vicdansızlar"

Özge Ulusoy'un Ankara'da yaşayan babası Haydar Ulusoy cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Babasını acısıyla sarsılan ünlü manken gelen eleştiriler sonra çılgına döndü. Babasının cenazesine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere ateş püsküren Ulusoy zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 13:32
  • 1
  • 11
Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! Sizi vicdansızlar

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde acı haberle sarsıldı. Ulusoy'un Ankara'da yaşayan babası Haydar Ulusoy bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! Sizi vicdansızlar

Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ulusoy, yürekleri dağladı.

  • 3
  • 11
Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! Sizi vicdansızlar

Ünlü model, bugün sabah saatlerde babasının mezarını ziyaret etti. Babasını mezarında paylaştığı fotoğrafa 'günaydın babacığım' yazan Ulusoy, bu paylaşımla takipçilerini üzdü.

  • 4
  • 11
Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! Sizi vicdansızlar

Özge Ulusoy, babasının cenazesine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

  • 5
  • 11
Özge Ulusoy’dan zehir zemberek açıklama! Babasının cenazesine makyajlı gittiği iddialarına ateş püskürdü! Sizi vicdansızlar

"SİZİ VİCDANSIZLAR"

Instagram'dan açıklama yapan model, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisipisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik." dedi.