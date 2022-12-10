Hadise rekora imza attı! İki reklamdan kazancı dudak uçuklattı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardından servetine servet kattı. Geçtiğimiz aylarda bir kozmetik markasının yüzü olan ünlü isim şimdi de bir mücevher markası için kamera karşısına geçti. İki reklamlık anlaşma imzalayan popçunun kazancı dudak uçuklattı. Hadise bu anlaşmayla bir rekora imza attı.