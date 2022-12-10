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Hadise rekora imza attı! İki reklamdan kazancı dudak uçuklattı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardından servetine servet kattı. Geçtiğimiz aylarda bir kozmetik markasının yüzü olan ünlü isim şimdi de bir mücevher markası için kamera karşısına geçti. İki reklamlık anlaşma imzalayan popçunun kazancı dudak uçuklattı. Hadise bu anlaşmayla bir rekora imza attı.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 13:46
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Hadise rekora imza attı! İki reklamdan kazancı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini beş hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

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Hadise rekora imza attı! İki reklamdan kazancı dudak uçuklattı

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı. Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

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Hadise rekora imza attı! İki reklamdan kazancı dudak uçuklattı

40 MİLYON TL'LİK EV

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı. Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

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Hadise rekora imza attı! İki reklamdan kazancı dudak uçuklattı

Sonraki günlerde İstinye'de görüntülenen ünlü isim, yeni eviyle ilgili sorulara ilke kez yanıt vererek; şu ifadeleri kullanmıştı:

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Hadise rekora imza attı! İki reklamdan kazancı dudak uçuklattı

"Yeni evim hayırlı olsun bana. Onu söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım."