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Müge Anlı’yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle olay oldu! TikTok’ta ortaya çıktı

Birkaç yıl önce Müge Anlı'ya katılan ve konuşmalarıyla capslere konu olan Zeynep Ergül son haliyle olay oldu. 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Zeynep Ergül, 2017 yılından beri kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına neden olmuştu. Özlü sözleriyle kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan Ergül tahliye olmasının ardından TikTok'ta ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 12:21
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Müge Anlı’yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle olay oldu! TikTok’ta ortaya çıktı

Kayıp kızını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Zeynep Ergül 2017'den beri ulaşılamayan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına neden olmuştu.

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Müge Anlı’yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle olay oldu! TikTok’ta ortaya çıktı

Yıllar önce işlenen bir cinayetin şans eseri ortaya çıkması hem izleyicileri hem adli makamları şaşkına çevirmişti. Bu cinayetin arkasındaki isimlerden biri de Zeynep Ergül'dü. Ergül, programa bağlanan izleyiciler tarafından kaçakçılık ve fuhuş gibi birçok suçla itham edildi.

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Müge Anlı’yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle olay oldu! TikTok’ta ortaya çıktı

Zeynep Ergül, bir nevi kendi kazdığı çukura düşmüştü. Aslında Mehmet Muharrem Elbay cinayeti, Zeynep Ergül programa katılmadan yıllar önce işlenmişti fakat yeterli delil bulunamadığından dosya kapatılmıştı. Kayıp kızını aramak için programa başvuran Zeynep Ergül, ilk önce kızının kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

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Müge Anlı’yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle olay oldu! TikTok’ta ortaya çıktı

Ergül'ün kızı, annesinin engelli raporu alıp dilenmek için sürekli yalan söylediğini ve kendisine kötü davrandığını söyleyerek eve dönmek istemediğini belirtti. Zeynep Ergül ise gırtlak kanserinden görme engeline, duyma engelinden 'çıtlak' kola kadar birçok hastalığa sahip olduğunu söyledi. Üstelik yürüyüşünü değiştiren ve bayılma numarası yapan Ergül, o dönem felçli olduğunu dile getiriyordu.

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Müge Anlı’yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle olay oldu! TikTok’ta ortaya çıktı

Web tasarım kursuna bile giden Zeynep Ergül, söylediği özlü sözlerle internet fenomeni hâline geldi. Kızının bulunmasının ardından Zeynep Ergül ve ailesinin yıllar önce işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile bağlantılı olduğu kesinleşince cinayet dosyası tekrar açıldı. Her seferinde suçlamaları reddeden Ergül, kendini savunurken 'Taş yere düşmeden çıngırdar mı?', 'Beni kınayan benim gömleğimi giysin.' gibi özlü sözlerle hafızalara kazındı. Özellikle çocukken Şeker Kız Candy'yi izlemek istediğinde abisinin onu dövdüğünü anlatması stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep olmuştu.