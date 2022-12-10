Müge Anlı’yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle olay oldu! TikTok’ta ortaya çıktı

Web tasarım kursuna bile giden Zeynep Ergül, söylediği özlü sözlerle internet fenomeni hâline geldi. Kızının bulunmasının ardından Zeynep Ergül ve ailesinin yıllar önce işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile bağlantılı olduğu kesinleşince cinayet dosyası tekrar açıldı. Her seferinde suçlamaları reddeden Ergül, kendini savunurken 'Taş yere düşmeden çıngırdar mı?', 'Beni kınayan benim gömleğimi giysin.' gibi özlü sözlerle hafızalara kazındı. Özellikle çocukken Şeker Kız Candy'yi izlemek istediğinde abisinin onu dövdüğünü anlatması stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep olmuştu.