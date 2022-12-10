10 Aralık 2022, Cumartesi
Müge Anlı’yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle olay oldu! TikTok’ta ortaya çıktı
Birkaç yıl önce Müge Anlı'ya katılan ve konuşmalarıyla capslere konu olan Zeynep Ergül son haliyle olay oldu. 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Zeynep Ergül, 2017 yılından beri kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına neden olmuştu. Özlü sözleriyle kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan Ergül tahliye olmasının ardından TikTok'ta ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.12.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 12:21
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