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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Özge Ulusoy’dan estetik açıklaması: Çok güzel olmamış mı? Özge Ulusoy’dan estetik açıklaması: Çok güzel olmamış mı?
Özge Ulusoy'un yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Her fırsatta estetik operasyon geçirmediğini, sadece dolgu ve botoks yaptırdığını iddia eden Ulusoy'un yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler tanımakta güçlük çekti. Nişantaşı'nda görüntülenen Ulusoy, 18 sene içerisindeki değişimi ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 09:55
Ünlü manken Özge Ulusoy, önceki akşam Nişantaşı'nda toplantıdan çıkarken görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Ulusoy'a, sosyal medyada 2003 yılından 2021 yılına kadar yaşadığı değişimin kolaj halinde paylaşılması hakkındaki görüşleri soruldu.
Ulusoy, "Çok güzel olmamış mı? Bu konu hakkında danışmanlık vermeyi düşünüyorum. Hatta bir ofis bile açabilirim güzellik sırları hakkında. Şaka bir yana her kadın böyle dokunuşları hak ediyor" dedi.
"GERİYE SADECE ADI KALDI"
Bundan birkaç hafta önce botoks yaptırdığı ortaya çıkan 38 yaşındaki modelin fotoğraflarına sosyal medyada yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:
"Özge Ulusoy'dan geriye sadece adı kalmış", "Binbir surat Özge", "Burnu çok fonksiyonlu; istediğiniz zaman kalkıyor, istediğiniz zaman inceliyor."