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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e unutamayacağı hediye

2021'e Çeşme'de birlikte giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti. Koç, 29 yaşına basacak olan Özdemir için kolları sıvadı. Şarkıcı, sevgilisi için unutulmaz bir hediye hazırladı.

Giriş Tarihi: 26.02.2021 09:15
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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e unutamayacağı hediye
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 2020'nin son günlerinde yeni bir aşka yelken açmıştı. Dört günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle aşk ortaya çıkmıştı.
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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e unutamayacağı hediye

Oğuzhan Koç, ocak ayında "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, Demet Özdemir ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşıdı.

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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e unutamayacağı hediye

Koç, son olarak 14 Şubat'ta sevgilisiyle bu karesini paylaşmıştı. Şarkıcının kalp emojisiyle paylaştığı kareye çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti.

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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e unutamayacağı hediye

"AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"

Başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin setinde gazetecilere açıklama yapan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'la aynı evde yaşadığı haberlerine cevap vermişti.

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Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e unutamayacağı hediye

Mutlu olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Her şey yolunda ama aynı evde yaşamıyoruz, yok öyle bir şey" diyerek, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.