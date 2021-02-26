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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e unutamayacağı hediye
2021'e Çeşme'de birlikte giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti. Koç, 29 yaşına basacak olan Özdemir için kolları sıvadı. Şarkıcı, sevgilisi için unutulmaz bir hediye hazırladı.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 09:15
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 2020'nin son günlerinde yeni bir aşka yelken açmıştı. Dört günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle aşk ortaya çıkmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğuzhan Koç, ocak ayında "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, Demet Özdemir ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşıdı.
Koç, son olarak 14 Şubat'ta sevgilisiyle bu karesini paylaşmıştı. Şarkıcının kalp emojisiyle paylaştığı kareye çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti.
"AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"
Başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin setinde gazetecilere açıklama yapan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'la aynı evde yaşadığı haberlerine cevap vermişti.
Mutlu olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Her şey yolunda ama aynı evde yaşamıyoruz, yok öyle bir şey" diyerek, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.