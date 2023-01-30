Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! Mahkemeden flaş karar

Hakan Peker'in başı saplantılı hayranıyla derde girdi. Sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan saplantılı hayran hakkında yargılama başladı. 13 yıl 11 aya kadar hapsi istenen Tuğba B.'nin davadan sonra da ünlü şarkıcıya tacizlerinin devam ettiği ve yeni soruşturmalar açıldığı, uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için ceza bile aldığı belirlendi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanığın yeniden katılmaması halinde yakalama kararıyla duruşmaya getirileceği uyarısı yaptı.