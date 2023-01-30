30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! Mahkemeden flaş karar

Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! Mahkemeden flaş karar

Hakan Peker'in başı saplantılı hayranıyla derde girdi. Sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan saplantılı hayran hakkında yargılama başladı. 13 yıl 11 aya kadar hapsi istenen Tuğba B.'nin davadan sonra da ünlü şarkıcıya tacizlerinin devam ettiği ve yeni soruşturmalar açıldığı, uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için ceza bile aldığı belirlendi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanığın yeniden katılmaması halinde yakalama kararıyla duruşmaya getirileceği uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:12
  • 1
  • 9
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! Mahkemeden flaş karar

Pop müziğin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! Mahkemeden flaş karar

34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti.

  • 3
  • 9
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! Mahkemeden flaş karar

"ESAS MAHKEMEDE İFADE VERECEĞİM"

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.

  • 4
  • 9
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! Mahkemeden flaş karar

Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli'deki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.

  • 5
  • 9
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! Mahkemeden flaş karar

"İHLALDEN CEZALANDIRILDI"

Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.