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Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özge Özpirinçci, bir dönem Kadın dizisinde birlikte rol aldığı Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün hakkında, kendisine ve avukatına yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözleri nedeniyle şikâyetçi oldu. Soruşturma sonucunda Serkan Süzgün hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi 1

Bir dönem Kadın dizisinde birlikte rol alan Kübra Süzgün, kendisinin ve ailesinin bir reklam firması tarafından dolandırıldığını öne sürerek Özge Özpirinçci'yi de suçlamıştı.

Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi 2

İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Süzgün, yaptığı açıklamada Özpirinçci'ye yönelik, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittin. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı" ifadelerini kullanmıştı.

Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi 3

TEHDİT MESAJLARI SONRASI SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, suçlamaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Özge Özpirinçci, Kadın dizisindeki rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün kendisine ve avukatına yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözlerini yargıya taşıdı.

Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi 4

Özpirinçci'nin, Kübra Süzgün'le ilgili hukuki süreçte avukatı Yağız Gönenli'yi yönlendirdiği belirtildi. İddiaya göre Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, avukat Yağız Gönenli'nin vekâlet ilişkisi devam ederken vekilin bilgisi dışında mahkemeye dilekçeler sunmaya başladı. Bunun üzerine Gönenli, 2021 yılında Kübra Süzgün'ün vekilliğinden çekildi.

Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi 5

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

İddiaya göre Serkan Süzgün, ocak ayında Kübra Süzgün'e ait Instagram hesabından Özge Özpirinçci ve avukatını hedef alan ifadeler içeren bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Size kızımın hayatıyla oynamak neymiş göstermeyen şerefsiz babadır" şeklinde bir ifadeye yer verildi.

Bunun üzerine Özge Özpirinçci, Serkan Süzgün hakkında şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi 6

SERKAN SÜZGÜN'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Serkan Süzgün, savcılıkta verdiği ifadede Kübra Süzgün'ün babası olduğunu ve sosyal medya hesabını kendisinin kullandığını belirtti. Süzgün, söz konusu kişileri tanıdığını ve hukuk dışı işler yaptıkları iddiası nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşandığını öne sürdü.

Süzgün, dilekçesinde eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak suç teşkil etmediğini ileri sürdü.

Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi 7

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin müştekilere yönelik huzur ve sükûnu bozmaya yönelik ifadeler kullandığı ve tehditte bulunduğu iddialarına yer verildi. İddianamede, kamu davası açılması için yeterli delil bulunduğu belirtildi.

Serkan Süzgün hakkında 'tehdit' ve 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

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