Özge Özpirinçci’den hukuki hamle! Kübra Süzgün’ün babasına hapis istemi

Özge Özpirinçci, bir dönem Kadın dizisinde birlikte rol aldığı Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün hakkında, kendisine ve avukatına yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözleri nedeniyle şikâyetçi oldu. Soruşturma sonucunda Serkan Süzgün hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bir dönem Kadın dizisinde birlikte rol alan Kübra Süzgün, kendisinin ve ailesinin bir reklam firması tarafından dolandırıldığını öne sürerek Özge Özpirinçci'yi de suçlamıştı.

İDDİALARDA BULUNMUŞTU Süzgün, yaptığı açıklamada Özpirinçci'ye yönelik, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittin. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı" ifadelerini kullanmıştı.

TEHDİT MESAJLARI SONRASI SOLUĞU ADLİYEDE ALDI Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, suçlamaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Özge Özpirinçci, Kadın dizisindeki rol arkadaşı Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün'ün kendisine ve avukatına yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözlerini yargıya taşıdı.

Özpirinçci'nin, Kübra Süzgün'le ilgili hukuki süreçte avukatı Yağız Gönenli'yi yönlendirdiği belirtildi. İddiaya göre Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, avukat Yağız Gönenli'nin vekâlet ilişkisi devam ederken vekilin bilgisi dışında mahkemeye dilekçeler sunmaya başladı. Bunun üzerine Gönenli, 2021 yılında Kübra Süzgün'ün vekilliğinden çekildi.