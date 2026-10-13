İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti!

İki haftalık aranın ardından ekranlara dönen "Altı Üstü İstanbul", 16. bölümüyle tüm kategorilerde günün en çok izlenen dizisi oldu. Emir ve Uzay'ın akıbeti, Hasan'ı bekleyen sürpriz ve Can'ın yaşadığına dair gerçek, bölümün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", iki haftalık aranın ardından dün akşam 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Heyecan ve duygu dolu bölümde, Emir ve Uzay'ın öldüğüne inanan aileler gözyaşlarına boğulurken saklanan gerçekler ve beklenmedik yüzleşmeler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU "Altı Üstü İstanbul", 16. bölümüyle; Tüm Kişiler kategorisinde %7,51 izlenme oranı ve %22,40 izlenme payı, AB kategorisinde %4,80 izlenme oranı ve %16,23 izlenme payı, 20+ ABC1 kategorisinde %7,05 izlenme oranı ve %20,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde 1. sıraya yerleşti.

16. BÖLÜMDE NELER OLDU? Emir ve Uzay'ın mezarlarından çıkarılan cesetlerin üzerinden kimlikleri çıkınca aileleri yıkıldı. Ancak Zehra'nın bildiği gerçek bambaşkaydı: Emir ve Uzay, gizli bir polis operasyonuyla son anda kurtarılmıştı. Operasyonun gizli kalması için ölü gösterilen Emir, annesiyle gizlice buluştu.

Hasan, Hikmet'ten intikam almak için tersaneye giderken Emir ve Uzay da onu kurtarmaya yetişti. Emir'i karşısında canlı gören Hasan'ın şaşkınlığı sürerken polis baskınıyla ortalık karıştı.