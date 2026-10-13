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İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İki haftalık aranın ardından ekranlara dönen "Altı Üstü İstanbul", 16. bölümüyle tüm kategorilerde günün en çok izlenen dizisi oldu. Emir ve Uzay'ın akıbeti, Hasan'ı bekleyen sürpriz ve Can'ın yaşadığına dair gerçek, bölümün en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti! 1

ATV'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", iki haftalık aranın ardından dün akşam 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Heyecan ve duygu dolu bölümde, Emir ve Uzay'ın öldüğüne inanan aileler gözyaşlarına boğulurken saklanan gerçekler ve beklenmedik yüzleşmeler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti! 2

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

"Altı Üstü İstanbul", 16. bölümüyle;

Tüm Kişiler kategorisinde %7,51 izlenme oranı ve %22,40 izlenme payı,

AB kategorisinde %4,80 izlenme oranı ve %16,23 izlenme payı,

20+ ABC1 kategorisinde %7,05 izlenme oranı ve %20,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde 1. sıraya yerleşti.

İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti! 3

16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir ve Uzay'ın mezarlarından çıkarılan cesetlerin üzerinden kimlikleri çıkınca aileleri yıkıldı. Ancak Zehra'nın bildiği gerçek bambaşkaydı: Emir ve Uzay, gizli bir polis operasyonuyla son anda kurtarılmıştı. Operasyonun gizli kalması için ölü gösterilen Emir, annesiyle gizlice buluştu.

İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti! 4

Hasan, Hikmet'ten intikam almak için tersaneye giderken Emir ve Uzay da onu kurtarmaya yetişti. Emir'i karşısında canlı gören Hasan'ın şaşkınlığı sürerken polis baskınıyla ortalık karıştı.

İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti! 5

Hikmet kaçmaya çalıştığı sırada Uzay'a kardeşi Can'ın yaşadığını söyledi. Kardeşine kavuşma umuduna kapılan Uzay, Emir ve Hasan'ın üzerine silah doğrultarak Hikmet'in kaçmasına izin verdi.

İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti! 6

Uzay, kardeşi Can'a ulaşmak için neleri göze alacak? Emir ve Hasan, onun kararını değiştirebilecek mi?

İki haftalık ara sona erdi, Altı Üstü İstanbul zirveye yerleşti! 7

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin merakla beklenen 17. bölüm fragmanı ise gelecek hafta yaşanacak gelişmelere dair ipuçları verdi.

"Altı Üstü İstanbul", her pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 17. BÖLÜM FRAGMANI
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