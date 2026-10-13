Ajda Pekkan, Zoran Lalvani’nin düğününe neden katılamadığını açıkladı!

Ajda Pekkan, yeğeni Zoran Lalvani'nin Zoe Springer ile gerçekleşen nikâhına neden katılamadığını açıkladı. Konseri nedeniyle düğünde bulunamadığını belirten Süperstar, grip olduğunu da söyledi.

Semiramis Pekkan'ın Hint asıllı milyarder iş insanı Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, bir süredir birlikte olduğu Zoe Springer ile geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturdu.

Sosyete ve magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, gözlerden uzak ve sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Nikâh töreninde gözler, Zoran Lalvani'nin teyzesi Ajda Pekkan'ı aradı. Ancak Süperstar, yeğeninin bu mutlu gününde yer almadı. Ajda Pekkan'ın düğüne neden katılmadığına ilişkin beklenen açıklama ise geldi.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI Habertürk'te yer alan habere göre, Etiler'deki bir kuaför çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 80 yaşındaki usta sanatçı, düğüne katılamama nedenini şu sözlerle açıkladı: "Ben çok severim kendisini ama gidemedim düğüne. Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum; malum, son dönemde herkes çok sık hastalanıyor. Katılamadığım için üzgünüm, çok çok mutlu olsunlar inşallah."

"ÇOK İSTERİM RAHAT YÜRÜMEK" Ajda Pekkan, Süperstar olmanın nasıl bir his olduğuna ilişkin soruyu yanıtlarken şöhretin günlük hayatına etkilerinden de bahsetti. Rahatça hareket edememenin zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getiren sanatçı, spor yapmayı ve yürüyüşe çıkmayı çok sevdiğini belirtti.