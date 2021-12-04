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Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım! Kızının kordon kanını…

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı, geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Özpirinçci daha önce kızına 'Üzüm' adını vermek istediğini belirtse de 'Mercan' ismini verdikleri ortaya çıkmıştı. Doğum sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan oyuncu, kızının kordon kanını sakladıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.12.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 13:14
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Özge Özpirinççi’den doğum sonrası ilk paylaşım! Kızının kordon kanını…

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci önceki gün doğum yaparak sağlıklı bir evlat dünyaya getirdi. Burak Yamantürk ile evli olan Özge Özpirinçci, daha önce kızına Üzüm adını vermek istediğini söyleyerek dikkat çekmişti.

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Özge Özpirinççi’den doğum sonrası ilk paylaşım! Kızının kordon kanını…

Bu isim eşi dahil birçok kişiden tepki alınca da oyuncu, kararı bebeğin doğumundan sonra vereceklerini anlatmıştı. Burak Yamantürk, kızının doğumundan sonra Mercan ismini verdiğini belirtti.

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Özge Özpirinççi’den doğum sonrası ilk paylaşım! Kızının kordon kanını…

Doğumdan sonra Özge Özpirinçci'nin kısa bir şok yaşadığı ve kısa sürede de bebeğine alıştığını kocası Burak Yamantürk ifade etti.

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Özge Özpirinççi’den doğum sonrası ilk paylaşım! Kızının kordon kanını…

Mercan doğduktan sonra ailesi üyeleri dahil herkesin ağladığını anlatan Burak Yamantürk, eşinin bebeğe olan hakimiyetinin de çok profesyonelce olduğunu ifade etti.

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Özge Özpirinççi’den doğum sonrası ilk paylaşım! Kızının kordon kanını…

Anneliğe kısa sürede alışan Özge Özpirinçci, ilk sosyal medya paylaşımını da yaptı.