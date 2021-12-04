04 Aralık 2021, Cumartesi
Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım! Kızının kordon kanını…
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı, geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Özpirinçci daha önce kızına 'Üzüm' adını vermek istediğini belirtse de 'Mercan' ismini verdikleri ortaya çıkmıştı. Doğum sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan oyuncu, kızının kordon kanını sakladıklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.12.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 13:14
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