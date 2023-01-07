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Özge Özpirinçci kızı Mercan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benziyor
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Aralık 2021'de kızları Mercan'ı kucağına almıştı. Kısa bir süre önce bir yaşına basan kızlarıyla Kartalkaya'ya giden çift tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu ilk kez kızının yüzünü gösterdi. Bakın Mercan kime benziyormuş...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 16:39Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 16:39