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Özge Özpirinçci kızı Mercan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benziyor

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Aralık 2021'de kızları Mercan'ı kucağına almıştı. Kısa bir süre önce bir yaşına basan kızlarıyla Kartalkaya'ya giden çift tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu ilk kez kızının yüzünü gösterdi. Bakın Mercan kime benziyormuş...

Giriş Tarihi: 07.01.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 16:39
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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benziyor

Özge Özpirinçci kızının yüzünü ilk kez gösterdi, sosyal medya yıkıldı. 2014'te 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı oyuncu Burak Yamantürk ile geçen eylül ayında Marmaris Bozburun'da evlenen Özge Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı.

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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benziyor

"KEŞKE ADINI ÜZÜM KOYSAYDIM"

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenen oyuncu, Tatlıtuğ ve modacı eşi Başak Dizer'in dünyaya gelen oğullarına Kurt Efe ismini verdiği hatırlatılması üzerine; "Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı" ifadelerini kullanmıştı.

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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benziyor

Güzel oyuncu yılın ilk karının tadını çıkarmak için ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Kartalkaya'ya gitti.

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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benziyor

Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu kızı Mercan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

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Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benziyor

Mercan'ı görenler hem annesine hem de babasına benzetti.