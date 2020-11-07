Özge Özder ve Sinan Güleryüz’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özge Özder, şunları söyledi:

"Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan... Kelimeler yetersiz kalıyor. Hep en güzel dilekleriniz hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak. Hep "çoğalın" dediniz bizi sevenler olarak. Biz aslında hep çoktuk kendimize ve hatta taştık kendi içimizde ama şimdi kısmetse daha da çoğalıyoruz işte..." dedi.