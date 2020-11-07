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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Özge Özder ve Sinan Güleryüz’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu Özge Özder ve Sinan Güleryüz’den bebek müjdesi! Cinsiyeti belli oldu
2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder ve Sinan Güleryüz'den müjdeli haber geldi. Sadakatsiz diziyle ekrana geri dönen Özge Özder'in hamile olduğu öğrenildi. Önceki gece bir otelde arkadaşlarıyla parti veren Özder, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.11.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:46
'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derya' karakteriyle ekrana geri dönen Özge Özder'den güzel haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; ağustos 2018'de kendisinden 8 yaş küçük şarkıcı Sinan Güleryüz ile evlenen 42 yaşındaki ünlü oyuncu hamile.
CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Özder, son dönemde sosyetede çok moda olan cinsiyet partisini bile arkadaşları arasında yaptı. Özder, önceki gün bir otelde davet ettiği yakın dostlarına, kızları olacağını müjdeledi.
'CANIMIZ NE ZAMAN ÇEKERSE' DEMİŞTİ
Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen Özder, "Canımız ne zaman çekerse" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özge Özder, şunları söyledi:
"Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan... Kelimeler yetersiz kalıyor. Hep en güzel dilekleriniz hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak. Hep "çoğalın" dediniz bizi sevenler olarak. Biz aslında hep çoktuk kendimize ve hatta taştık kendi içimizde ama şimdi kısmetse daha da çoğalıyoruz işte..." dedi.