Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı: O sahne için 54 gün çalıştım!

- Kamp diye sözünü ettiğiniz süreçten biraz söz edelim. Nasıl bir kamptı bu?

- Günü gününe, çok detaylı ve zor bir antrenman programıydı. Sabah, akşam yatacağım saat belliydi, beslenme düzenim netti. Kusursuz ilerlemesi gerekiyordu. Çünkü dizi başladıktan birkaç bölüm sonra hikayenin içinde üstümü çıkarmam gerekiyordu. Buna hazırlanmak zorundaydım. Tatlı, alkol yok. Ara öğünde yiyeceğim bademin sayısı bile belli, bir fazla olamaz.

- Aaaa, hiç aklıma böyle bir şeye hazırlanıldığı gelmemişti. Biraz daha detaylandırır mısınız?

- Şöyle açıklayayım, pandemi döneminde istediğim ağırlıklarla spor yapamadığım için kilom azalmıştı, bu iyi bir şey gibi görünebilir ama benim için değil, incelmiştim çünkü. Bunu düzeltmek için önce kaliteli karbonhidratlarla vücudumu şişirerek adeta bir çamur gibi yapmam ve sonrasında onu kasa çevirmem gerekiyordu. Yani kütlemi geri kazanmak için bu 54 günün ilk periyodu çok karbonhidratlı bir süreçti. Son dört günde de su orucu yaptım o sahnenin çekimine kadar. Su diyeti şöyle, ama özellikle altını çizeyim, bunlar normal insanların yapacağı ya da uzman kontrolü olmadan yapılacak şeyler değil. Ben bir duruma hazırlanıyordum ve artık spor benim profesyonel işim. Tıpkı oyunculuk gibi. Su diyeti için, sırayla günde, dört, beş, altı, yedi, sekiz litre suya kadar çıktım. Çekime dört gün kala, bu rakamı giderek azalttım ve son gün hiç su içmedim. Bir buçuk gün susuz kalıyorsun. Çekim günü sabahı karbonhidratla patlatıyorsun vücudu.