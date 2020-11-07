07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı: O sahne için 54 gün çalıştım!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı: O sahne için 54 gün çalıştım!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Fikret karakteriyle dahil olan Furkan Palalı tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide kilit rollerden birine hayat veren Furkan Palalı, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da gönülleri fethetti. Dizinin bu haftaki bölümündeki sahnesiyle dikka çeken Palalı, düzgün fiziğiyle adından söz ettirdi. Palalı, o sahne için tam 54 gün kampa girdiğini ve ter döktüğünü anlattı.

Giriş Tarihi: 07.11.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 12:21
  • 1
  • 12
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı: O sahne için 54 gün çalıştım!

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Furkan Palalı, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle dizinin havasını değiştirirken tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Best Model birincisi oyuncu sadece görünüşüyle değil hali, tavrıyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. İlk kez bir dönem dizisinde rol alan Palalı, Sabah'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı: O sahne için 54 gün çalıştım!

Dizideki gömlek sahnesindeki düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken Furkan Palalı, o sahne için tam 54 gün ter döktüğünü anlattı. Oyunculuğun yanı sıra, tıpkı bir profesyonel sporcu gibi yaşadığını söyleyen Palalı, hakkında merak edilenleri anlattı. İşte Furkan Palalı'nın o röpotajı;

  • 3
  • 12
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı: O sahne için 54 gün çalıştım!

- İsterseniz önce Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığınız Fikret karakteri ile başlayalım. Nasıl bir adam?

- Katmanlı karakterleri seviyorum. Fikret bir taraftan çok centilmen ama bir yandan da haksızlığa uğradığında gözü kara biri. Bu da karakteri benim açımdan lezzetlendiriyor. Sahneyi okurken bir şeyler çıkacağını önceden hissediyorum. Bu da çok güzel bir duygu.

  • 4
  • 12
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı: O sahne için 54 gün çalıştım!

- Adana'da olmak nasıl hissettirdi size?

- 3 Ağustos'tan beri Adana'dayım. Hâlâ yaz sıcağı yaşıyoruz. Çok ilginç bir havası var, çok güzel insanları var. İnsanların ilgisi inanılmaz. Onlar bu dizinin Çukurova'da çekiliyor olmasından gurur duyuyorlar. İklimi gibi sıcaklar. Ama Adana eşittir sıcak benim için. Pandemi nedeniyle çok fazla gezemiyorum ama bu süreç bitsin her yeri dolaşacağım. Ve yemekleri elbette... İlk gittiğim gün menajerimle "Ne var ne yok yiyelim" dedik. Bu işe imzayı atarken bile gözümün önünden kebaplar geçti (gülüyor). Bu işin aylar öncesinde pandemi nedeniyle spor ve yeme-içme düzenim bozulmuştu. Haziran ortasında diziye hazırlık için 54 günlük bir kamp dönemim oldu bu anlamda. Spor ve beslenmeyi düzenledim. Ama Adana'ya ayak bastığım gün, o 54 günün ödülünü bir masada yedim. Biz iki kişiydik. Masada sekiz kişilik porsiyon vardı.

  • 5
  • 12
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı: O sahne için 54 gün çalıştım!

- Kamp diye sözünü ettiğiniz süreçten biraz söz edelim. Nasıl bir kamptı bu?

- Günü gününe, çok detaylı ve zor bir antrenman programıydı. Sabah, akşam yatacağım saat belliydi, beslenme düzenim netti. Kusursuz ilerlemesi gerekiyordu. Çünkü dizi başladıktan birkaç bölüm sonra hikayenin içinde üstümü çıkarmam gerekiyordu. Buna hazırlanmak zorundaydım. Tatlı, alkol yok. Ara öğünde yiyeceğim bademin sayısı bile belli, bir fazla olamaz.

- Aaaa, hiç aklıma böyle bir şeye hazırlanıldığı gelmemişti. Biraz daha detaylandırır mısınız?

- Şöyle açıklayayım, pandemi döneminde istediğim ağırlıklarla spor yapamadığım için kilom azalmıştı, bu iyi bir şey gibi görünebilir ama benim için değil, incelmiştim çünkü. Bunu düzeltmek için önce kaliteli karbonhidratlarla vücudumu şişirerek adeta bir çamur gibi yapmam ve sonrasında onu kasa çevirmem gerekiyordu. Yani kütlemi geri kazanmak için bu 54 günün ilk periyodu çok karbonhidratlı bir süreçti. Son dört günde de su orucu yaptım o sahnenin çekimine kadar. Su diyeti şöyle, ama özellikle altını çizeyim, bunlar normal insanların yapacağı ya da uzman kontrolü olmadan yapılacak şeyler değil. Ben bir duruma hazırlanıyordum ve artık spor benim profesyonel işim. Tıpkı oyunculuk gibi. Su diyeti için, sırayla günde, dört, beş, altı, yedi, sekiz litre suya kadar çıktım. Çekime dört gün kala, bu rakamı giderek azalttım ve son gün hiç su içmedim. Bir buçuk gün susuz kalıyorsun. Çekim günü sabahı karbonhidratla patlatıyorsun vücudu.