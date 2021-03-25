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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Özge Özder ve Sinan Güleryüz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Eva Luna… Özge Özder ve Sinan Güleryüz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Eva Luna…
Geçtiğimiz ay kızı Luna'yı kucağına alan Özge Özder, paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Hamilelik sürecini ve doğum sonrası mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Özder, ilk kez kızının yüzünü gösterdi. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 09:13
2018 yılında Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder, kısa bir süre önce kızı Eva Luna'yı kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla yeni pozlarını paylaşan Özder, minik bebeğinin yüzünü de gösterdi. Çiçeği burnunda annenin gönderisine beğeni ve yorum yağarken; fotoğraflara düştüğü not da herkesi duygulandırdı.
"HOŞ GELDİN ANNESİNİN KÜÇÜK TIRTILI"
Özge Özder, paylaşımında "Merhaba dünya... Dilerim varlığınla dünyayı daha güzel bir yer yapsın... Ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız. Annen ve baban çok aşık sana. Ömrümüz oldukça yanında, her ihtiyaç duyduğunda arkanda, siper olmamız gerektiğinde ve tüm kötülüklere karşı önünde, yanında olamıyorsak ise omuz başındayız meleğim. Bunu hiç unutma. Varlığın en büyük armağan bize... Sen kendini seç ve gerçekleştir yeter. Artık tüm şükürlerimiz varlığına. Hoş geldin annesinin küçük tırtılı. Kırkımız çıktı bugün. İyi dileklerinize, dualarınıza ve güzel kalplerinize emanet ederek paylaşıyorum meleğimi..." ifadelerini kullandı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "Allah nazarlardan korusun sizi, maşallah", "İlk fotoğrafa baktığımda oyuncak bebek sandım", "Eva Luna hoş geldin", "Çok iyi bir anne babaya sahipsin bunu sakın unutma", "Ne tatlı bir bebek" gibi yorumlar yapmayı ihmal etmedi.
İşte Özge Özder'in o paylaşımları ve ünlü isimlerin çocukları…