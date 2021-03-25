Özge Özder ve Sinan Güleryüz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Eva Luna…

"HOŞ GELDİN ANNESİNİN KÜÇÜK TIRTILI"

Özge Özder, paylaşımında "Merhaba dünya... Dilerim varlığınla dünyayı daha güzel bir yer yapsın... Ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız. Annen ve baban çok aşık sana. Ömrümüz oldukça yanında, her ihtiyaç duyduğunda arkanda, siper olmamız gerektiğinde ve tüm kötülüklere karşı önünde, yanında olamıyorsak ise omuz başındayız meleğim. Bunu hiç unutma. Varlığın en büyük armağan bize... Sen kendini seç ve gerçekleştir yeter. Artık tüm şükürlerimiz varlığına. Hoş geldin annesinin küçük tırtılı. Kırkımız çıktı bugün. İyi dileklerinize, dualarınıza ve güzel kalplerinize emanet ederek paylaşıyorum meleğimi..." ifadelerini kullandı.

