Çöpçüler Kralı filminde Hacer'in küçük kardeşiydi yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Çöpçüler Kralı'nda Hacer'in küçük kardeşine hayat veren oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, İlyas Salman gibi efsane isimleri buluşturan yapımda rol alan Remzi Ekmekçi Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın Kemal Sunal'ın ablası rolündeki Ayşen Gruda'yı kaçırmak istediği sahnede süpürgeyle Apti'ye vurgu anlar ise seyircilerin hafızalarına kazınmış büyük beğeni toplamıştı. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncunun yıllar sonraki hali...