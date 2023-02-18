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Çöpçüler Kralı filminde Hacer'in küçük kardeşiydi yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Çöpçüler Kralı'nda Hacer'in küçük kardeşine hayat veren oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, İlyas Salman gibi efsane isimleri buluşturan yapımda rol alan Remzi Ekmekçi Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın Kemal Sunal'ın ablası rolündeki Ayşen Gruda'yı kaçırmak istediği sahnede süpürgeyle Apti'ye vurgu anlar ise seyircilerin hafızalarına kazınmış büyük beğeni toplamıştı. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncunun yıllar sonraki hali...

Giriş Tarihi: 18.02.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 16:26
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Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in küçük kardeşiydi yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in küçük kardeşiydi yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali...

Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Remzi Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in küçük kardeşiydi yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali...

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in küçük kardeşiydi yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali...

İşte Çöpçüler Kralı filminde rol alan Remzi Ekmekçi'nin son hali...

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Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in küçük kardeşiydi yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali...

Afacan - Menderes Utku