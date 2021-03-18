Özge Borak’tan Bülent Şakrak açıklaması: Pişmanım!

Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yurtdışına gitmeyi düşündüm ama o dönem yaşadığım bir ilişki vardı, 'gitmeyeyim' deyip vazgeçtim. Çok eskiden bahsediyorum.

O dönem Türkiye'yi yurtdışında temsil etme seviyesinde elime bir iş geçti ve onu değerlendirmedim gibi değil, yurtdışında eğitimle ilgili bir durum söz konusuydu.

