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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Özge Borak’tan Bülent Şakrak açıklaması: Pişmanım!
Özge Borak, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Borak, geçmişte yaptığı iki evliliğiyle ilgili konuştu. Eski eşi Bülent Şakrak'la okul arkadaşı olduklarını ve sonrasında evlendiklerini belirten Borak, "o dönem yurt dışına gitme imkanım vardı evliliğim nedeniyle gitmedim. Pişmanım" dedi. İşte Özge Borak'ın Bülent Şakrak ve Ata Demirer'le ilgili açıklamaları...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 10:19
Son olarak 'Menajerimi Ara'nın kadrosuna katıldığı haberleriyle gündeme gelen Özge Borak, 'Astrolojik Şifreler' programına konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Yurtdışına gitmeyi düşündüm ama o dönem yaşadığım bir ilişki vardı, 'gitmeyeyim' deyip vazgeçtim. Çok eskiden bahsediyorum.
O dönem Türkiye'yi yurtdışında temsil etme seviyesinde elime bir iş geçti ve onu değerlendirmedim gibi değil, yurtdışında eğitimle ilgili bir durum söz konusuydu.
Gitmekten vazgeçtim. Gitmeme nedenim ilk evliliğim, okuldan arkadaşım Bülent Şakrak. O dönem onunla beraberdik. Yeni mezun olmuştum ve vazgeçtim.
Gitmediğim için pişmanım tabii ki. Gidip geri gelecektim, yurtdışına yerleşmek gibi bir düşüncem yoktu. Bülent o dönem gerektiği kadar kıskançtı. Ama gitmememi o istedi gibi durum söz konusu değil, kendim gitmedim.
Biten ilişkilerimin ardından o kişilerle arkadaş olarak devam etmedim. Arkadaşlıksa mesele çok arkadaşım var zaten. Bir şeyler bitiyorsa biz çok iyi arkadaş değildik ki partnerdik.