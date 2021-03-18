Kuruluş Osman’da Malhun Hatun esir düştü! Osman Bey Togay’ı dize getirdi

Henüz kurulmakta olan obaya saldıran Moğollar beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Çadırlara gizlenmiş ve kılık değiştirmiş Kayı alpleri ve Osman Bey, Böke ve nökerlerine büyük bir şok yaşattı. Osman Bey'in zekice planı ile pusuya düşen Moğollar kılıçtan geçirildi, Osman Bey'e meydan okuyan Böke'de etkisiz hale getirildi. Cerkutay'ın Osman Bey tarafından Moğolların içine gönderildiğinin anlaşılması ile herkes başta Bamsı Bey ve Aygül Hatun olmak üzere herkes rahat bir nefes aldı. Osman Bey'in nökerlerini öldürmesi üzerine Nikola ile ittifak etmek mecburiyetinde kalan Togay, İnegöl Kalesi'ne giderek teklifi kabul ettiğini söyledi.