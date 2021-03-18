Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Malhun Hatun esir düştü! Osman Bey Togay’ı dize getirdi Kuruluş Osman’da Malhun Hatun esir düştü! Osman Bey Togay’ı dize getirdi
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman bu haftada zirveyi bırakmadı. #Şühedanınİzindeyiz etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 50'nci bölümüne, Osman Bey'in Kara Şaman Togay'ı dize getirmesi ve Malhun Hatun'un, Nikola ve Togay'a esir düşmesi damga vurdu. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik, Moğol kampına Togay'ı görmeye gitti. Kara Şaman Togay, babası Nogay'ın ruhuyla konuştuğunu, Osman Bey'in 'gökbörü' olduğunu ve onu ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Süleyman ve Melik, Togay'ı Nikola ile ittifak etmesi konusunda teşvik etti.
Giriş Tarihi: 18.03.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 11:56
Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan 50'nci bölümünde Moğolların izini süren Cerkutay, Aygül ve alpler, nöker Suçi'yi esir almayı başardı. Cerkutay'ın yakından tanıdığı Suçi obaya getirildi ve kafesli çadıra kapatılarak sorguya alındı. Osman Bey'in daveti ile Malhun Hatun'un babası Umur Bey de Kayı Obası'na geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Konstantinopolis'ten intikam ateşiyle dönen Nikola, imparator tarafından emrine verilen birlikler ve yeni görüntüsüyle tekfulara etrafında toplanmaları emrini verdi. Ardından Togay'la buluşan Nikola, Osman Bey'e karşı ittifak teklifinde bulundu ancak Togay'dan red cevabı aldı.
Geçmişte hayatını kurtaran Suçi'ye borcunu ödemek isteyen Cerkutay'ın esiri obadan kaçırması herkesi şoke etti. Özellikle Bamsı Bey ve Aygül Hatun, Cerkutay'ın ihanetiyle en çok sarsılanlar oldu. Osman Bey, bu ihanetin hesabını sormak üzere alplerini toplayıp yola çıktı.
Suçi'yle birlikte Moğol kampına giderek Togay'ın karşısına çıkan Cerkutay, Togay'ın güvenini kazanmak için Umur Bey'in obasını nereye kurduğunun istihbaratını verdi. Togay bunun üzerine Böke'yi obaya baskın yapması için görevlendirdi.
Henüz kurulmakta olan obaya saldıran Moğollar beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Çadırlara gizlenmiş ve kılık değiştirmiş Kayı alpleri ve Osman Bey, Böke ve nökerlerine büyük bir şok yaşattı. Osman Bey'in zekice planı ile pusuya düşen Moğollar kılıçtan geçirildi, Osman Bey'e meydan okuyan Böke'de etkisiz hale getirildi. Cerkutay'ın Osman Bey tarafından Moğolların içine gönderildiğinin anlaşılması ile herkes başta Bamsı Bey ve Aygül Hatun olmak üzere herkes rahat bir nefes aldı. Osman Bey'in nökerlerini öldürmesi üzerine Nikola ile ittifak etmek mecburiyetinde kalan Togay, İnegöl Kalesi'ne giderek teklifi kabul ettiğini söyledi.