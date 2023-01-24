Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın ‘astroloji’ kavgası boşanma ile bitti! İşte ödeyeceği nafaka

Futbolcu Özer Hurmacı "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" iddiasıyla eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açmış, eşi de 30 milyonluk karşı boşanma davasıyla karşılık vermişti. Mihriban Hurmacı, bir süre sonra da eşinin kendisini darp ettiğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bir ara barışan, sonra tekrar arası açılan çift önceki gün hakim karşısına çıktı. İşte boşanmanın ayrıntıları...