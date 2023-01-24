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Haberler Galeri Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın ‘astroloji’ kavgası boşanma ile bitti! İşte ödeyeceği nafaka

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın ‘astroloji’ kavgası boşanma ile bitti! İşte ödeyeceği nafaka

Futbolcu Özer Hurmacı "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" iddiasıyla eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açmış, eşi de 30 milyonluk karşı boşanma davasıyla karşılık vermişti. Mihriban Hurmacı, bir süre sonra da eşinin kendisini darp ettiğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bir ara barışan, sonra tekrar arası açılan çift önceki gün hakim karşısına çıktı. İşte boşanmanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:38
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Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın ‘astroloji’ kavgası boşanma ile bitti! İşte ödeyeceği nafaka

Bursaspor ile anlaşma sağlayan futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı'nın 7 yıllık evliliği bitti. Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davasında taraflar anlaşma sağladı.

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Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın ‘astroloji’ kavgası boşanma ile bitti! İşte ödeyeceği nafaka

Futbolcu ve eşi anlaşmalı boşanırken çocuklarının velayetinin ortak velayet olmasına, Özer Hurmacı'nın çocukları için aylık 35 bin lira, eski eşine ise 20 bin lira nafaka ödemesine karar verildi.

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Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın ‘astroloji’ kavgası boşanma ile bitti! İşte ödeyeceği nafaka

Ünlü futbolcu, ayrıca Mihriban Hurmacı'ya 250 bin lira maddi tazminat ödeyecek.

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Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın ‘astroloji’ kavgası boşanma ile bitti! İşte ödeyeceği nafaka

Dün görülen davaya, Özer Hurmacı avukatı Esennur Ezgi ile Mihriban Hurmacı da avukatıyla katıldı. Mihriban Hanım, manevi tazminat ve ziynet eşyası talebinin olmadığını beyan etti. Duruşma çıkışı Özer Hurmacı, "Ortak velayet kararı verildi. Çocuklar annelerinde yaşayacak. Anlaştık, boşandık" dedi.

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Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın ‘astroloji’ kavgası boşanma ile bitti! İşte ödeyeceği nafaka

Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi, dava sürecinin yaklaşık 1.5 yıldır devam ettiğini belirterek, ''Zorlu bir süreçti. Dava çekişmeli devam ederken anlaşmalı olarak sonlandırdık. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.