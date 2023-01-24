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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Moğol komutan Nayman’a meydan okuyor! Orhan Bey zehirleniyor!

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Moğol komutan Nayman’a meydan okuyor! Orhan Bey zehirleniyor!

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 25 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 114'üncü bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. 'Kuruluş Osman'da Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girerken yeni hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağırmasına rağmen Türk Beyleri, Osman Bey'i tek başına bırakmıştır. Osman Bey, Moğol belasına karşı ne yapacaktır. Öte yandan İsmihan Sultan, Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı, kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecektir.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:07
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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Moğol komutan Nayman’a meydan okuyor! Orhan Bey zehirleniyor!

114.Bölüm:

NAYMAN 40 BİN NÖKERLE KONYA'YA GİRİYOR

Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girdiği haberi herkesi tedirgin etmektedir. Osman Bey tehlikenin farkındadır. Osman Bey'in bu hususta ilk adımı ne olacaktır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Moğol komutan Nayman’a meydan okuyor! Orhan Bey zehirleniyor!

"YA NAYMAN'LA SAVAŞIRSINIZ, YA DA BENİMLE!"

Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağıracaktır. Fakat Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz. ''Bu belayı kim üzerimize çektiyse o def edecek'' diyerek Osman Bey'i yalnız bırakacaklarının sinyalini verirler. Osman Bey, beyleri yanında birleyebilecek midir?

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Moğol komutan Nayman’a meydan okuyor! Orhan Bey zehirleniyor!

İSMİHAN SULTAN'IN NAYMAN PLANI!

İsmihan Sultan da Nayman'a karşı önlem almak için planını devreye sokacaktır. "Nayman'ı durduramazsak, değil İnegöl'ü her şeyi kaybederiz." diyerek Türk Beyleri'ni ikna çalışmalarına başlamıştır. İsmihan Sultan, Nayman tehlikesini lehine çevirmek için ne yapacaktır?

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Moğol komutan Nayman’a meydan okuyor! Orhan Bey zehirleniyor!

İSMİHAN SULTAN, OSMAN BEY'E EVLAT ACISI YAŞATMAKTA KARARLI!

İsmihan Sultan her ne kadar barış sağlamış görünse de Osman Bey'e karşı savaş pusatlarını indirmemiştir. Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecek ve onu ölmekten beter edecektir. Orhan'ın zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düşmüştür. Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey Moğol komutan Nayman’a meydan okuyor! Orhan Bey zehirleniyor!

TURGUT BEY İNEGÖL'ÜN DÜŞMESİ KARŞISINDA NE YAPACAKTIR?

İnegöl artık Olof'un elindedir. Osman Bey bu durumun iç yüzünü öğrenmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Turgut Bey elinden giden kalesi için Olof'tan nasıl hesap soracaktır?