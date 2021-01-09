Hande Yener'den rekor fiyata anlaşma!

Son dönemde tarzıyla dikkatleri çeken ve yeni albümüyle adından söz ettiren Hande Yener, rekor fiyata bir anlaşmaya imza attı. Bir mobilya markasının yüzü olan Yener, bu anlaşmayla büyük bir kazanç elde etti.