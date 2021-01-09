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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Hande Yener'den rekor fiyata anlaşma!
Son dönemde tarzıyla dikkatleri çeken ve yeni albümüyle adından söz ettiren Hande Yener, rekor fiyata bir anlaşmaya imza attı. Bir mobilya markasının yüzü olan Yener, bu anlaşmayla büyük bir kazanç elde etti.
Giriş Tarihi: 09.01.2021 15:06
Yeni albümüyle gündemde olan popçu Hande Yener, bir mobilya firmasının 2021 yılı marka yüzü oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR 3 MİLYONA LİRALIK ANLAŞMA
Posta'da yer alan habere göre; reklam için hit şarkısı 'Kırmızı'yı yeniden yorumlayan Yener'in, bu anlaşmadan 3 milyon TL kazandığı konuşuluyor.
Öte yandan mobilya markasının reklam yüzü olan Yener; üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçmişti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmemişti.
Yener'in tercih ettiği kıyafet sosyal medyada çok konuşulmuştu. Takipçiler şarkıcının kıyafetini ti'ye almıştı.