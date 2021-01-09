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Hande Yener'den rekor fiyata anlaşma!

Son dönemde tarzıyla dikkatleri çeken ve yeni albümüyle adından söz ettiren Hande Yener, rekor fiyata bir anlaşmaya imza attı. Bir mobilya markasının yüzü olan Yener, bu anlaşmayla büyük bir kazanç elde etti.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 15:06
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Hande Yener'den rekor fiyata anlaşma!

Yeni albümüyle gündemde olan popçu Hande Yener, bir mobilya firmasının 2021 yılı marka yüzü oldu.

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Hande Yener'den rekor fiyata anlaşma!

3 MİLYONA LİRALIK ANLAŞMA

Posta'da yer alan habere göre; reklam için hit şarkısı 'Kırmızı'yı yeniden yorumlayan Yener'in, bu anlaşmadan 3 milyon TL kazandığı konuşuluyor.

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Hande Yener'den rekor fiyata anlaşma!

Öte yandan mobilya markasının reklam yüzü olan Yener; üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçmişti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmemişti.

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Hande Yener'den rekor fiyata anlaşma!

Yener'in tercih ettiği kıyafet sosyal medyada çok konuşulmuştu. Takipçiler şarkıcının kıyafetini ti'ye almıştı.

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Hande Yener'den rekor fiyata anlaşma!

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