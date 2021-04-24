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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin genç yıldızları da sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Dizide canlandırdığı Asiye karakterindeki başarısıyla gönülleri fetheden Su Burcu Yazgı Coşkun, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Dizideki rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla diziye damga vuran Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 15:49
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Kardeşlerim'in genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken boyuyla merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve ünlü isimlerin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Aras Bulut İynemli - 1.80 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Bige Önal – 1,68 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Hadise - 1,69 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı!

Kaan Yıldırım - 1,8 m