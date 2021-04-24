Seda Sayan sevenlerini korkuttu! Dudaklarındaki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Seda Sayan, son haliyle sevenlerini korkuttu. Fransız askısı operasyonunu canlı yayında paylaşan Sayan, son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı. Gelinim Mutfakta programıyla izleyici karşısına çıkan şarkıcı, dudağındaki şişlikle şaşırttı. Yüzüne ne olduğu merak edilen Sayan, yüzündeki değişimin nedenini açıkladı.