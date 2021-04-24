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Seda Sayan sevenlerini korkuttu! Dudaklarındaki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Seda Sayan, son haliyle sevenlerini korkuttu. Fransız askısı operasyonunu canlı yayında paylaşan Sayan, son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı. Gelinim Mutfakta programıyla izleyici karşısına çıkan şarkıcı, dudağındaki şişlikle şaşırttı. Yüzüne ne olduğu merak edilen Sayan, yüzündeki değişimin nedenini açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.04.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 13:08
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Seda Sayan sevenlerini korkuttu! Dudaklarındaki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Fransız askısı adlı estetik operasyon ile yüzünü gerdiren Seda Sayan bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sayan'ın estetik operasyonu videosu günlerce konuşulmuştu.

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Seda Sayan sevenlerini korkuttu! Dudaklarındaki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen Seda Sayan son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı.

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Seda Sayan sevenlerini korkuttu! Dudaklarındaki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın son hali sevenlerini korkuttu.

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Seda Sayan sevenlerini korkuttu! Dudaklarındaki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Sosyal medyada hızla yayılan ve "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" yorumları sonrası Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi.

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Seda Sayan sevenlerini korkuttu! Dudaklarındaki şişliğin nedeni ortaya çıktı

"Çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki bant ile yaptım" diyen Seda Sayan estetik sonrası son halini de paylaştı...