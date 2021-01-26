Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması! Yeterince… Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması! Yeterince…
Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir hayranından gelen, "Evliliğe çok soğuksun" yorumuna cevap veren oyuncu, aşk hayatı hakkında da açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 09:28
Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, hayranlarının sosyal medya üzerinden sorduğu soruları yanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir hayranından gelen "Evliliğe çok soğuksun" yorumuna cevap veren Abdullah, "Çok demeyelim de yeterince soğuğum" karşılığını verdi. Güzel oyuncu, "Çok pişman olduğun bir ilişki yaşadın mı?" sorusuna ise, "Hangimiz yaşamadık ki?" dedi.
"AŞIK OLAMIYORUM"
Zaman zaman adı farklı isimlerle anılan Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşayamamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye âşık olamadığını söylediği öğrenilmişti.
Abdullah, geçtiğimiz aylarda Murat Boz'la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere "Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?" demişti.
2019 yılının son aylarında Doğu Demirkol ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu, yaklaşık üç aylık ilişki sonrası ayrılmıştı.