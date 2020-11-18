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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Özcan Deniz’in gasp davası açtığı Feyza Aktan sessizliğini bozdu Özcan Deniz’in gasp davası açtığı Feyza Aktan sessizliğini bozdu
2018 yılında nikah masasına oturan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Bir çocukları bulunan çiftin arasındaki sular durulmadı. Deniz, boşanma sonrası Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti ancak iddiasına göre Feyza Aktan evden çıkmayı reddetti. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Çıkan haberlerin ardından Feyza Aktan sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:20
2016 yılında Feyza Aktan ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Özcan Deniz, Aktan ile 2018'de nikah masasına oturmuştu. İkilinin oğulları Kuzey Deniz de 2018 yılının nisan ayında dünyaya gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.
Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.
Feyza Aktan, çıkan haberlerden sonra suskunluğunu bozarak, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır. Sadece ortak çocuğumuzla birlikte yaşamımı idame ettirebilmek için lehime, cüzi bir nafaka ve sadece kullanım amaçlı bir ev ve araç takdir edilmiştir.
"HEP SUSTUM"
Boşanmadan sonra aleyhime yapılan, iddialar artarak devam etse de, çocuğumun olumsuz bir etkilenme yaşamaması için hep sustum. Ancak iftiraların artık çekilmez bir hal alması ve üstelik medyaya da yansıtılması karşısında bu açıklamayı yapma zorunluluğu geliştirilmiştir.