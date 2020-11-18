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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Diziseverler Sultan II. Abdülhamid rolünde oynayan Bülent İnal'ı beğeniyle takip ederken, İnal'ın hayatına dair her detayı araştırıyor. Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal mu defa memleketiyle gündemde. İnal'ın memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 05:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 05:33
İzleyicinin hakkında birçok şeyi merak ettiği Bülent İnal bu kez de memleketiyle gündem oldu. Dizinin takipçileri 'Bülent İnal nereli?' sorusuna yanıt aradı. Bakın Payitaht Abdülhamid'in yıldız ismi Bülent İnal nereli!
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE ÜNLÜLERİN MEMLEKETLERİ
Hilal Altınbilek – İzmir
Burak Özçivit – Gaziantep
Hande
Erçel – Balıkesir
Akın Akınözü – Ankara