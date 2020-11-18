Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, sürpriz bir şekilde evlilik kararı ald��. İkiliye yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, Ezgi Mola hamile olduğu için çift yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verdi. Ancak Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kolluyorlar.