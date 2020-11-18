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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, sürpriz bir şekilde evlilik kararı ald��. İkiliye yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, Ezgi Mola hamile olduğu için çift yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verdi. Ancak Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kolluyorlar.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:39
Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı nikah masasına oturuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı sürpriz bir kararla nikah masasına oturuyor. İkilinin apar topar evlilik planı yapmasının sebebi; Ezgi Mola'nın hamile olması.
ÇEKİMDEN VAKİT YOK
Ezgi Mola ile 1.5 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı cephesinde sıcak bir gelişme yaşanıyor.
İkiliye yakın kaynakların aktardığına göre Ezgi Mola'nın hamile olması nedeniyle çift yıldırım nikahıyla evlenme kararı aldı. Ancak Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kolluyorlar.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
37 yaşındaki Ezgi Mola'nın uzun süredir annelik hayali kurduğu ve aldığı bebek haberiyle sevince boğulduğu öğrenildi.