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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, sürpriz bir şekilde evlilik kararı ald��. İkiliye yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, Ezgi Mola hamile olduğu için çift yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verdi. Ancak Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kolluyorlar.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:39
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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor

Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı nikah masasına oturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor

Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı sürpriz bir kararla nikah masasına oturuyor. İkilinin apar topar evlilik planı yapmasının sebebi; Ezgi Mola'nın hamile olması.

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor

ÇEKİMDEN VAKİT YOK

Ezgi Mola ile 1.5 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı cephesinde sıcak bir gelişme yaşanıyor.

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor

İkiliye yakın kaynakların aktardığına göre Ezgi Mola'nın hamile olması nedeniyle çift yıldırım nikahıyla evlenme kararı aldı. Ancak Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kolluyorlar.

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı evleniyor! Bebek geliyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

37 yaşındaki Ezgi Mola'nın uzun süredir annelik hayali kurduğu ve aldığı bebek haberiyle sevince boğulduğu öğrenildi.