Acun Ilıcalı’dan Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi! 4. kez evleniyor

Acun Ilıcalı yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya için geçtiğimiz gün büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Partiyle yetinmeyen Ilıcalı, 24 yaşına giren sevgilisiyle romantik paylaşımlara da imza attı. Son olarak sürpriz partinin çifte bir kutlama olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı! İşte sürpriz evlilik teklifinin tüm detayları...