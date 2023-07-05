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Haberler Galeri Acun Ilıcalı’dan Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi! 4. kez evleniyor

Acun Ilıcalı’dan Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi! 4. kez evleniyor

Acun Ilıcalı yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya için geçtiğimiz gün büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Partiyle yetinmeyen Ilıcalı, 24 yaşına giren sevgilisiyle romantik paylaşımlara da imza attı. Son olarak sürpriz partinin çifte bir kutlama olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı! İşte sürpriz evlilik teklifinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:48
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Acun Ilıcalı’dan Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi! 4. kez evleniyor

2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.

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Acun Ilıcalı’dan Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi! 4. kez evleniyor

Ünlü televizyoncu yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Altunkaya için büyük bir doğum günü kutlaması yaptı.

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Acun Ilıcalı’dan Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi! 4. kez evleniyor

Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer kural bozdu.

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Acun Ilıcalı’dan Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi! 4. kez evleniyor

Ilıcalı, sevgilisiyle çektirdiği kareleri ardı ardına yayınladı.

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Acun Ilıcalı’dan Ayça Çağla Altunkaya’ya sürpriz evlilik teklifi! 4. kez evleniyor

Ilıcalı ile Altunkaya'nın romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.