10 Aralık 2021, Cuma
Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı
Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Umudumuz Şaban'da Canan karakterini canlandıran Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Gösterdiği performans ile hafızalara kazınan ve güzelliğiyle büyüleyen Serpil Nur ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan Nur son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 14:32
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