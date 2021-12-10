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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı

Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan'ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Umudumuz Şaban'da Canan karakterini canlandıran Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Gösterdiği performans ile hafızalara kazınan ve güzelliğiyle büyüleyen Serpil Nur ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan Nur son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 14:32
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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Umudumuz Şaban'da Canan karakterini canlandıran Serpil Nur'un son hali şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı

Başta Yeşilçam'ın sarışın güzeli Serpil Nur olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.

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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı

Başta Serpil Nur olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimleri.

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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı

Metin Çekmez

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Yeşilçam efsanesi Umudumuz Şaban filminin Canan’ı Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğine rağmen ekranlardan uzak kalmıştı

Avni Yalçın