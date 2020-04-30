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Ünlü sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

Ünlü sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Virüsü arkadaşından kaptığını söyleyen Balamir evinde tedavi altına alınmıştı. Dün üçüncü kez koronavirüs testi yapılan ünlü sunucunun test onucu negatif çıktı. Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşan Balamir, kendisine dua eden sevenlerine teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:54
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Ünlü sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

Ünlü sunucu Esra Balamir, Nisan ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşından kendisine virüs bulaştığını söyleyerek herkesi korkuttu.

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Ünlü sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

Günlerdir evinde tedavi gören sunucunun son testi ise negatif çıktı.

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Ünlü sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

VİRÜSÜ YENDİ

Hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Balamir, bugün yaptığı paylaşımda 3. kez yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.

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Ünlü sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

Balamir, paylaşımında "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

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Ünlü sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi

"KENDİMİ GRİP ZANNETTİM"

Koronavirüse yakalandıktan sonra bir canlı yayına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlatan Balamir, şunları söylemişti: