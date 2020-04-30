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Ünlü sunucu Esra Balamir koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Virüsü arkadaşından kaptığını söyleyen Balamir evinde tedavi altına alınmıştı. Dün üçüncü kez koronavirüs testi yapılan ünlü sunucunun test onucu negatif çıktı. Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşan Balamir, kendisine dua eden sevenlerine teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:54
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